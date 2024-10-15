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Джареду Лето предрекли отмену за слова о России

Платон Беседин заявил, что певца отменят за желание выступить в России
Джаред Лето
Джаред ЛетоИсточник: Legion-Media.ru

Украинский и российский писатель Платон Беседин прокомментировал обращение лидера группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето к российским фанатам. Своим мнением он поделился с изданием 360.

По словам Беседина, Лето, который раньше неоднократно выступал в России, проявил себя как настоящий музыкант во время концерта в сербском Белграде, где собралось множество российских фанатов.

«Теперь от Лето будут требовать, чтобы он осудил СВО и думать не думал соваться в Россию. Чтобы размахивал украинским флагом перед зрителями. Будут требовать лжи и фальши. Это такой инструмент политического давления», — сообщил Платон.

Также он поддержал американских музыкантов за их желание быть верными ценностям мира и объединения, которые декларируют западные СМИ и шоу-бизнес.

«30 Seconds to Mars в Белграде действовали как настоящие артисты. Они не разделяют своих фанатов по национальному признаку. И музыканты должны любить всех», — заключил писатель.

Ранее агент Джареда Лето отказалась комментировать возможный приезд артиста в РФ.