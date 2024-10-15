Джареду Лето предрекли отмену за слова о России

Украинский и российский писатель Платон Беседин прокомментировал обращение лидера группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето к российским фанатам. Своим мнением он поделился с изданием 360.
По словам Беседина, Лето, который раньше неоднократно выступал в России, проявил себя как настоящий музыкант во время концерта в сербском Белграде, где собралось множество российских фанатов.
«Теперь от Лето будут требовать, чтобы он осудил СВО и думать не думал соваться в Россию. Чтобы размахивал украинским флагом перед зрителями. Будут требовать лжи и фальши. Это такой инструмент политического давления», — сообщил Платон.
Также он поддержал американских музыкантов за их желание быть верными ценностям мира и объединения, которые декларируют западные СМИ и шоу-бизнес.
«30 Seconds to Mars в Белграде действовали как настоящие артисты. Они не разделяют своих фанатов по национальному признаку. И музыканты должны любить всех», — заключил писатель.
Ранее агент Джареда Лето отказалась комментировать возможный приезд артиста в РФ.