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Звезда «Корешей» рассказал о работе с Кологривым

Владимир Карпук заявил, что скандальная репутация его коллеги — это черный пиар
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Владимир Карпук
Владимир КарпукИсточник: Алексей Молчановский

Владимир Карпук, исполнитель одной из главных ролей в фильме «Кореша», приквеле картины «Макс и Гусь», посетил светскую премьеру проекта и рассказал о работе на площадке с Никитой Кологривым.

В центре сюжета комедийного боевика — два закадычных друга Макс (Кологривый) и Гусь (Карпук), попадающие в очередную передрягу, когда Макс угоняет коллекционный «Кадиллак» у местного авторитета Германа Эдуардовича (Михаил Горевой).

Как рассказал Карпук корреспонденту Кино Mail, сложившаяся скандальная репутация Никиты Кологривого не имеет отношения к реальности. Актер отметил, что у них с коллегой астрологическая совместимость: «Мы с ним оба октябрьские. Мы с ним оба Весы — стихия воздуха. Мы сошлись идеально».

Он также вспомнил, что, хотя познакомился с Кологривым на съемках третьего сезона сериала «Зема», заочно они были знакомы еще во время учебы в ГИТИСе.  По мнению Карпука, если бы что-то было не так, то продюсеры не продолжили бы историю их героев Макса и Гуся в других проектах.

«Поэтому все прекрасно. Никаких катаклизмов не было, а все, что там говорят плохое, — это все какой-то черный пиар. Но черный пиар — тоже пиар», — заключил Карпук.

«Кореша» — это приквел популярного сериала «Макс и Гусь», который, в свою очередь, является спин-оффом сериала «Зема».

В широкий прокат фильм «Кореша» режиссера Дениса Павлова выходит 17 октября.