Звезда «Корешей» рассказал о работе с Кологривым

Он также вспомнил, что, хотя познакомился с Кологривым на съемках третьего сезона сериала «Зема», заочно они были знакомы еще во время учебы в ГИТИСе. По мнению Карпука, если бы что-то было не так, то продюсеры не продолжили бы историю их героев Макса и Гуся в других проектах.