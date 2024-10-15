В итальянское кино рядовые российские зрительницы влюблены благодаря Микеле Плачидо. Поколение постарше восхищалось Марчелло Мастроянни, помоложе — не могло оторвать глаз от исполнителя роли принца Ромуальдо в сериале «Фантагиро, или Пещера золотой розы». Кто еще из итальянцев кружит головы, особенно современным поклонницам, читайте в статье.
1. Марчелло Мастроянни
На вершине нашего хит-парада — Марчелло Мастроянни, 100-летний юбилей которого Италия отметила в сентябре 2024 года. Символ итальянского кинематографа родился в городке Фонтана-Лири в семье столяра: он был третьим ребенком. Из-за бедности Марчелло отправили работать в 10 лет, позже он окончил техническое училище и поступил в университет на строительное отделение.
Тем не менее будущая кинозвезда посвящала игре в любительском театре все свое свободное время. Именно там на него обратил внимание Лукино Висконти, пригласив в свою картину «Белые ночи» по роману Достоевского. Вслед за Висконти Мастроянни приметил Федерико Феллини, после чего началось восхождение Марчелло на киноолимп.
Мастроянни снялся в главных шедеврах мировой классики кино: «Сладкая жизнь», «Восемь с половиной», «Вчера, сегодня, завтра», «Брак по-итальянски», «Джинджер и Фред» и многих других. Он неоднократно становился лауреатом различных кинопремий, одну из которых получил за роль в картине Никиты Михалкова «Очи черные».
Красавцу приписывали романы с коллегами по съемочной площадке, в их числе Брижит Бардо, Анук Эме, Фэй Данауэй, Софи Лорен и не только. Самый яркий случился с Катрин Денев, и плодом этой любви стала дочь Кьяра, которая пошла по стопам родителей. В браке Мастроянни состоял всего раз — в 1950 году он женился на итальянской актрисе Флоре Карабелла, спустя год у супругов родилась дочь Барбара. Пара распалась в 1970-м, правда, по слухам, официальный развод муж и жена так и не оформили. Мэтр скончался в декабре 1996-го, причиной его смерти стал рак поджелудочной железы.
2. Микеле Плачидо
Мужественного комиссара Коррадо Каттани, которого в сериале «Спрут» сыграл Микеле Плачидо, знали все советские зрительницы. Он так лихо расправлялся с итальянскими мафиози, что его фамилия стала именем нарицательным. Примечательно, что сам Микеле тоже в свое время служил в полиции Рима. Осуществить давнюю мечту о театре ему удалось ближе к 30 годам. И будучи уже известным актером, Плачидо оставался предан Мельпомене, воспринимая съемки в кино всего лишь как дополнительный заработок.
Всемирная слава пришла к Микеле Плачидо после сериала «Спрут», который был закуплен телеканалами многих стран, в том числе СССР. Актер потом не раз бывал в России, признаваясь в интервью в любви к русской литературе. Есть в его фильмографии и российский фильм: в 1991 году Микеле снялся у Владимира Бортко в боевике «Афганский излом».
В 2017 году Плачидо объявил об уходе из кино, отметив, что сосредоточится на театре и режиссуре. Но после этого громкого заявления Микеле снялся еще в нескольких проектах. Личная жизнь красавца тоже была полна событий. Актер был дважды женат, у него шестеро детей, причем старшая дочь Виоланте Плачидо тоже стала актрисой. В третий раз Микеле женился на коллеге по цеху Федерике Винченти, которая моложе его на 37 лет.
3. Рауль Бова
Рауль занимает лидирующие места во многих рейтингах как самый красивый и популярный актер в Италии. Он родился в Риме и сначала был серьезно увлечен плаванием. С телом атлета и ангельским лицом он легко вписался в модельный мир, откуда шла прямая дорога и в кино. Первая значимая роль Бова была в картине «Маленькая большая любовь», а потом предложения посыпались как из рога изобилия.
Настоящий секс-символ итальянского кино Рауль Бова часто играет похитителя женских сердец. Особенно отечественным зрительницам он приглянулся в мелодраме «Прости за любовь», речь в которой идет о романе между 37-летним Алексом и 17-летней Ники. Есть у Бова работа и в Голливуде: вместе с Анджелиной Джоли и Джонни Деппом он снялся в фильме «Турист», а в одном из сезонов «Эмили в Париже» исполнил роль Джанкарло.
В свободное время Рауль, интроверт по натуре, любит побыть наедине с собой и книгой. Есть у актера и хобби: он коллекционирует деревянные скульптуры и свечи. Бова был дважды женат, от первого брака у него двое детей.
4. Ким Росси Стюарт
Самого красивого героя из легендарной сказочной саги «Фантагиро, или Пещера золотой розы» принца Ромуальдо сыграл Ким Росси Стюарт. Актер родился в столице Италии в семье звезды «Зорро» Джакомо Росси-Стюарта. Карьера Кима началась рано: он с пяти лет выходил на сцену и снимался в телевизионных проектах. Первая его значимая роль была сыграна в фильме «Воин-каратист». Позже он снялся в последнем фильме Микеланджело Антониони «За облаками» и в германо-франко-итальянской экранизации Стендаля «Красное и черное».
Отдельно стоит упомянуть проект, ставший культовым не только в Италии и в России, но и в 50 странах мира — фэнтезийный сериал «Пещера золотой розы», где писаному красавцу была уготована роль принца. Сериал был настолько популярен, что получил четыре сиквела, впрочем, в двух последних Стюарт уже не снимался. В 2006 году Ким выступил в новом амплуа — режиссера и продюсера. Его фильм «Свобода — это тоже хорошо» был высоко оценен критиками и зрителями. Зеленоглазый красавчик женат на коллеге по сцене Иларии Спада, они воспитывают двух детей.
5. Габриель Гарко
Этот светлоглазый брюнет атлетического телосложения мало знаком российскому зрителю, но входит практически во все рейтинги самых красивых актеров Италии. Габриель Гарко родом из Турина, в семье актера еще три сестры. В старших классах Гарко принял участие в конкурсе красоты «Мистер Италия» и стал победителем, после чего стал работать моделью, одновременно пробуя силы в кино. Большой удачей для молодого актера стали съемки в биографической драме Франко Дзеффирелли «Каллас навсегда».
С середины 2000-х годов Гарко в основном играл в романтических мелодрамах и сериалах. Чтобы поддерживать себя в форме актер занимается бодибилдингом, плаванием и лыжным спортом. Увлекшись верховой ездой, Габриель открыл свою школу по этому виду спорта. О своей личной жизни артист не распространяется, но как-то в интервью признался, что уже много лет мечтает о своих собственных детях, а пока живет в компании дога Bacco и трех кошек.
6. Даниэле Лиотти
Нетрудно заметить некоторое сходство между Раулем Бова и Даниэлем Лиотти. Но у каждого из них есть своя неповторимая харизма. Даниэле родился в Риме и после школы изучал юриспруденцию, играл в футбол и об актерской карьере даже не думал. В кино его привела любовная драма: подруга бросила его из-за успешно развивающейся карьеры на телевидении, посчитав что обычный парень теперь ей не пара.
Тогда Даниэле решил доказать, что тоже может стать знаменитым. Этому помогли внешность греческого бога и драматический талант. Сначала красавчика приглашали на эпизодические роли в молодежных сериалах. Затем он снялся в исторической драме «Безумие любви», где сыграл Филиппа Красивого. После успеха Лиотти отметился в международных проектах, в их числе фильм «Доктор Живаго» с Кирой Найтли в главной роли. В личной жизни у Дэниэле тоже все наладилось: он женат и воспитывает сына Франческо.
7. Алессио Бони
У себя на родине Алессио Бони — очень известный актер, узнают красавчика и в других странах. Алессио родился в Ломбарди в многодетной семье, в 14 лет бросил школу, чтобы помогать отцу. Когда Бони исполнилось 20 лет, он уехал в США, где освоил множество профессий. Не обошла стороной красивого парня и работа в модельном агентстве.
Получив актерское образование на родине, Алессио устроился в театр, затем дорога привела его в кино. Статус звезды артисту принесла роль в сериале «Страсти по-итальянски», где он сыграл доктора Марко. Серьезными работами стали главные роли в биографических лентах «Караваджо» и «Пуччини». Довелось актеру сыграть и Андрея Болконского в телеверсии романа Толстого «Война и мир».
Личная жизнь итальянской звезды скрыта от прессы. Известно, что Алессио Бони не был женат и не имеет наследников. Но он принимает активное участие в помощи детям, являясь послом доброй воли ЮНИСЕФ.
8. Джулио Мария Беррути
Наступающий на пятки секс-символам двухтысячных актер Джулио Мария Беррути имеет огромную армию поклонниц. Джулио вырос в обычной семье: отец — офтальмолог, а мама — юрист, а после школы сам выбрал вполне прагматичную профессию ортодонта. Как и многие итальянские актеры, Беррути начинал свой путь в кино через подиум.
Первую роль артист получил в американском подростковом сериале «Лиззи Магуайр». Затем последовали драмы «Черная стрела» и «Ястреб и голубка». В 2019 году Беррути пригласили на главную роль в экранизации одноименного бестселлера Сильвейна Рейнарда «Инферно Габриэля». В центре сюжета киноадаптации, которую разбили на несколько частей, — роман между университетским преподавателем Габриэлем и его студенткой Джулианной.
Среди недавних проектов голубоглазого брюнета — польская мелодрама «Эскортницы», сценарий которой основан на книге польского журналиста Петра Крысяка «Девушки из Дубая». Добавим, что Джулио Мария Берутти тоже пишет книги: в 2018-м, например, он выпустил роман «Ореховая скорлупа». Артист также представляет фонд, призывающий людей больше читать. А о его личной жизни известно, что он в отношениях с политиком Марией Эленой Боски.