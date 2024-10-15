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Комиссар Каттани и еще 8 красавцев итальянского кино

Составили досье на самых привлекательных мужчин итальянского кинематографа
Актер Микеле Плачидо в сериале "Спрут".
Актер Микеле Плачидо.Источник: Кадры из сериала «Спрут»

В итальянское кино рядовые российские зрительницы влюблены благодаря Микеле Плачидо. Поколение постарше восхищалось Марчелло Мастроянни, помоложе — не могло оторвать глаз от исполнителя роли принца Ромуальдо в сериале «Фантагиро, или Пещера золотой розы». Кто еще из итальянцев кружит головы, особенно современным поклонницам, читайте в статье.

1. Марчелло Мастроянни

Марчелло Мастроянни.
Актер Марчелло Мастроянни в роли Гвидо Анселми.Источник: Кадры из фильма «Восемь с половиной»

На вершине нашего хит-парада — Марчелло Мастроянни, 100-летний юбилей которого Италия отметила в сентябре 2024 года. Символ итальянского кинематографа родился в городке Фонтана-Лири в семье столяра: он был третьим ребенком. Из-за бедности Марчелло отправили работать в 10 лет, позже он окончил техническое училище и поступил в университет на строительное отделение. 

Тем не менее будущая кинозвезда посвящала игре в любительском театре все свое свободное время. Именно там на него обратил внимание Лукино Висконти, пригласив в свою картину «Белые ночи» по роману Достоевского. Вслед за Висконти Мастроянни приметил Федерико Феллини, после чего началось восхождение Марчелло на киноолимп. 

Мастроянни снялся в главных шедеврах мировой классики кино: «Сладкая жизнь», «Восемь с половиной», «Вчера, сегодня, завтра», «Брак по-итальянски», «Джинджер и Фред» и многих других. Он неоднократно становился лауреатом различных кинопремий, одну из которых получил за роль в картине Никиты Михалкова «Очи черные». 

Красавцу приписывали романы с коллегами по съемочной площадке, в их числе Брижит Бардо, Анук Эме, Фэй Данауэй, Софи Лорен и не только. Самый яркий случился с Катрин Денев, и плодом этой любви стала дочь Кьяра, которая пошла по стопам родителей. В браке Мастроянни состоял всего раз — в 1950 году он женился на итальянской актрисе Флоре Карабелла, спустя год у супругов родилась дочь Барбара. Пара распалась в 1970-м, правда, по слухам, официальный развод муж и жена так и не оформили. Мэтр скончался в декабре 1996-го, причиной его смерти стал рак поджелудочной железы. 

2. Микеле Плачидо

Микеле Плачидо.
Актер Микеле Плачидо в роли Коррадо Каттани.Источник: Кадры из сериала «Спрут»

Мужественного комиссара Коррадо Каттани, которого в сериале «Спрут» сыграл Микеле Плачидо, знали все советские зрительницы. Он так лихо расправлялся с итальянскими мафиози, что его фамилия стала именем нарицательным. Примечательно, что сам Микеле тоже в свое время служил в полиции Рима. Осуществить давнюю мечту о театре ему удалось ближе к 30 годам. И будучи уже известным актером, Плачидо оставался предан Мельпомене, воспринимая съемки в кино всего лишь как дополнительный заработок.

Всемирная слава пришла к Микеле Плачидо после сериала «Спрут», который был закуплен телеканалами многих стран, в том числе СССР. Актер потом не раз бывал в России, признаваясь в интервью в любви к русской литературе. Есть в его фильмографии и российский фильм: в 1991 году Микеле снялся у Владимира Бортко в боевике «Афганский излом». 

В 2017 году Плачидо объявил об уходе из кино, отметив, что сосредоточится на театре и режиссуре. Но после этого громкого заявления Микеле снялся еще в нескольких проектах. Личная жизнь красавца тоже была полна событий. Актер был дважды женат, у него шестеро детей, причем старшая дочь Виоланте Плачидо тоже стала актрисой. В третий раз Микеле женился на коллеге по цеху Федерике Винченти, которая моложе его на 37 лет.

3. Рауль Бова

Рауль Бова.
Актер Рауль Бова в роли Алесандро Белли.Источник: Кадры из фильма «Прости за любовь»

Рауль занимает лидирующие места во многих рейтингах как самый красивый и популярный актер в Италии. Он родился в Риме и сначала был серьезно увлечен плаванием. С телом атлета и ангельским лицом он легко вписался в модельный мир, откуда шла прямая дорога и в кино. Первая значимая роль Бова была в картине «Маленькая большая любовь», а потом предложения посыпались как из рога изобилия.

Настоящий секс-символ итальянского кино Рауль Бова часто играет похитителя женских сердец. Особенно отечественным зрительницам он приглянулся в мелодраме «Прости за любовь», речь в которой идет о романе между 37-летним Алексом и 17-летней Ники. Есть у Бова работа и в Голливуде: вместе с Анджелиной Джоли и Джонни Деппом он снялся в фильме «Турист», а в одном из сезонов «Эмили в Париже» исполнил роль Джанкарло. 

В свободное время Рауль, интроверт по натуре, любит побыть наедине с собой и книгой. Есть у актера и хобби: он коллекционирует деревянные скульптуры и свечи. Бова был дважды женат, от первого брака у него двое детей.

4. Ким Росси Стюарт

Ким Росси Стюарт.
Актер Ким Росси Стюарт в роли Ромуальдо.Источник: Кадры из фильма «Фантагиро, или Пещера золотой розы 3»

Самого красивого героя из легендарной сказочной саги «Фантагиро, или Пещера золотой розы» принца Ромуальдо сыграл Ким Росси Стюарт. Актер родился в столице Италии в семье звезды «Зорро» Джакомо Росси-Стюарта. Карьера Кима началась рано: он с пяти лет выходил на сцену и снимался в телевизионных проектах. Первая его значимая роль была сыграна в фильме «Воин-каратист». Позже он снялся в последнем фильме Микеланджело Антониони «За облаками» и в германо-франко-итальянской экранизации Стендаля «Красное и черное».

Отдельно стоит упомянуть проект, ставший культовым не только в Италии и в России, но и в 50 странах мира — фэнтезийный сериал «Пещера золотой розы», где писаному красавцу была уготована роль принца. Сериал был настолько популярен, что получил четыре сиквела, впрочем, в двух последних Стюарт уже не снимался. В 2006 году Ким выступил в новом амплуа — режиссера и продюсера. Его фильм «Свобода — это тоже хорошо» был высоко оценен критиками и зрителями. Зеленоглазый красавчик женат на коллеге по сцене Иларии Спада, они воспитывают двух детей.  

5. Габриель Гарко

Габриель Гарко.
Актер Габриель Гарко в роли Дона Хосе.Источник: Кадры из фильма «Каллас навсегда»

Этот светлоглазый брюнет атлетического телосложения мало знаком российскому зрителю, но входит практически во все рейтинги самых красивых актеров Италии. Габриель Гарко родом из Турина, в семье актера еще три сестры. В старших классах Гарко принял участие в конкурсе красоты «Мистер Италия» и стал победителем, после чего стал работать моделью, одновременно пробуя силы в кино. Большой удачей для молодого актера стали съемки в биографической драме Франко Дзеффирелли «Каллас навсегда».  

С середины 2000-х годов Гарко в основном играл в романтических мелодрамах и сериалах. Чтобы поддерживать себя в форме актер занимается бодибилдингом, плаванием и лыжным спортом. Увлекшись верховой ездой, Габриель открыл свою школу по этому виду спорта. О своей личной жизни артист не распространяется, но как-то в интервью признался, что уже много лет мечтает о своих собственных детях, а пока живет в компании дога Bacco и трех кошек.

6. Даниэле Лиотти

Даниэле Лиотти.
Актер Даниэле Лиотти в роли Филиппа Красивого.Источник: Кадры из фильма «Безумие любви»

Нетрудно заметить некоторое сходство между Раулем Бова и Даниэлем Лиотти. Но у каждого из них есть своя неповторимая харизма. Даниэле родился в Риме и после школы изучал юриспруденцию, играл в футбол и об актерской карьере даже не думал. В кино его привела любовная драма: подруга бросила его из-за успешно развивающейся карьеры на телевидении, посчитав что обычный парень теперь ей не пара. 

Тогда Даниэле решил доказать, что тоже может стать знаменитым. Этому помогли внешность греческого бога и драматический талант. Сначала красавчика приглашали на эпизодические роли в молодежных сериалах. Затем он снялся в исторической драме «Безумие любви», где сыграл Филиппа Красивого. После успеха Лиотти отметился в международных проектах, в их числе фильм «Доктор Живаго» с Кирой Найтли в главной роли. В личной жизни у Дэниэле тоже все наладилось: он женат и воспитывает сына Франческо.

7. Алессио Бони

Алессио Бони.
Актер Алессио Бони в роли Караваджо.Источник: Кадры из фильма «Караваджо»

У себя на родине Алессио Бони — очень известный актер, узнают красавчика и в других странах. Алессио родился в Ломбарди в многодетной семье, в 14 лет бросил школу, чтобы помогать отцу. Когда Бони исполнилось 20 лет, он уехал в США, где освоил множество профессий. Не обошла стороной красивого парня и работа в модельном агентстве. 

Получив актерское образование на родине, Алессио устроился в театр, затем дорога привела его в кино. Статус звезды артисту принесла роль в сериале «Страсти по-итальянски», где он сыграл доктора Марко. Серьезными работами стали главные роли в биографических лентах «Караваджо» и «Пуччини». Довелось актеру сыграть и Андрея Болконского в телеверсии романа Толстого «Война и мир». 

Личная жизнь итальянской звезды скрыта от прессы. Известно, что Алессио Бони не был женат и не имеет наследников. Но он принимает активное участие в помощи детям, являясь послом доброй воли ЮНИСЕФ.  

8. Джулио Мария Беррути

Джулио Мария Беррути.
Актер Джулио Мария Беррути в роли Габриеля Эмерсона.Источник: Кадры из фильма «Инферно Габриэля»

Наступающий на пятки секс-символам двухтысячных актер Джулио Мария Беррути имеет огромную армию поклонниц. Джулио вырос в обычной семье: отец — офтальмолог, а мама — юрист, а после школы сам выбрал вполне прагматичную профессию ортодонта. Как и многие итальянские актеры, Беррути начинал свой путь в кино через подиум. 

Первую роль артист получил в американском подростковом сериале «Лиззи Магуайр». Затем последовали драмы «Черная стрела» и «Ястреб и голубка». В 2019 году Беррути пригласили на главную роль в экранизации одноименного бестселлера Сильвейна Рейнарда «Инферно Габриэля». В центре сюжета киноадаптации, которую разбили на несколько частей, — роман между университетским преподавателем Габриэлем и его студенткой Джулианной. 

Среди недавних проектов голубоглазого брюнета — польская мелодрама «Эскортницы», сценарий которой основан на книге польского журналиста Петра Крысяка «Девушки из Дубая». Добавим, что Джулио Мария Берутти тоже пишет книги: в 2018-м, например, он выпустил роман «Ореховая скорлупа». Артист также представляет фонд, призывающий людей больше читать. А о его личной жизни известно, что он в отношениях с политиком Марией Эленой Боски.