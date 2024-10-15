Отдельно стоит упомянуть проект, ставший культовым не только в Италии и в России, но и в 50 странах мира — фэнтезийный сериал «Пещера золотой розы», где писаному красавцу была уготована роль принца. Сериал был настолько популярен, что получил четыре сиквела, впрочем, в двух последних Стюарт уже не снимался. В 2006 году Ким выступил в новом амплуа — режиссера и продюсера. Его фильм «Свобода — это тоже хорошо» был высоко оценен критиками и зрителями. Зеленоглазый красавчик женат на коллеге по сцене Иларии Спада, они воспитывают двух детей.