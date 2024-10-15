Лянка Грыу рассказала о непростых отношениях с бывшим мужем

«Понимаю, потому что сама проходила подобную ситуацию. Знаете, почему бывший муж обесценивает вашу ситуацию? Потому что он не может принять болезнь ребенка. Он на вас решил повесить трудности ребенка, которого он не принял. Женщина, мать особенного ребенка, гораздо быстрее принимает и любит его любым, чем это делают, к сожалению, отцы», — отметила Грыу.