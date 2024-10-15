Лянка Грыу рассказала о непростых отношениях с бывшим мужем

Лянка Грыу в личном блоге активно общается с поклонниками и ведет прямые эфиры, где рассказывает о психологии.
Так, одна из подписчиц рассказала о своей непростой истории актрисе. «Особый сын, и бывший муж постоянно обесценивает мой труд, вклад и прочее…» — пожаловалась женщина.
Звезда сериала «Тест на беременность» поддержала поклонницу и призналась, что у нее есть похожий опыт.
«Понимаю, потому что сама проходила подобную ситуацию. Знаете, почему бывший муж обесценивает вашу ситуацию? Потому что он не может принять болезнь ребенка. Он на вас решил повесить трудности ребенка, которого он не принял. Женщина, мать особенного ребенка, гораздо быстрее принимает и любит его любым, чем это делают, к сожалению, отцы», — отметила Грыу.
Напомним, Лянка Грыу в 2010 году вышла замуж за режиссера Михаила Вайнберга, от которого спустя год родила сына Максима. Врачи диагностировали у мальчика аутизм, поэтому звездные родители переехали в США, где занялись его лечением.
Терапия помогла Максиму, и он пошел в обычную школу. В 2022 году Грыу сообщила о расставании с мужем спустя 12 лет после заключения брака. Причин расторжения союза актриса не назвала.
Ранее Лянка Грыу в беседе с Кино Mail рассказала об увлечениях своего сына и о том, кем он хочет стать.