Настасья Самбурская отправилась в свадебное путешествие

«С нами сегодня нет Настасьи Самбурской. В нашем фильме она сделала большой вклад в российский кинематограф — 10 секунд экранного времени. Неоценимо. Настенька сейчас отправилась в свадебное путешествие. Давайте ей пошлем лучи любви, дружбы и всего самого наилучшего. Пускай она вернется из этого свадебного путешествия и продолжит с нами работать», — сказал Щербанов.