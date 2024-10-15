Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур снялась в бикини в провокационной позе

Несколько недель назад Таллула поделилась фото с Брюсом Уиллисом из семейного архива. Отец и дочь позировали на кухне. Голливудский актер целовал свою наследницу в затылок. На другом снимке знаменитости сидели за столом. Таллула призналась в любви своему отцу под фото. При этом девушка решила не уточнять, когда именно были сделаны снимки.