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Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур снялась в бикини в провокационной позе

Таллула выложила фото, сделанное во время отдыха на Фиджи

Дочь голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула снялась в купальнике в провокационной позе. Знаменитость опубликовала фото в соцсети.

Таллула Уиллис, фото: соцсети
Таллула Уиллис, фото: соцсети

30-летняя Таллула поделилась кадрами, которые сделала во время отдыха на Фиджи. Девушка была запечатлена в неоновом зеленом крошечном бикини. Знаменитость сделала небрежный пучок и отказалась от макияжа. На одном из снимков она сидела на бревне, оттопырив ягодицы.

Несколько недель назад Таллула поделилась фото с Брюсом Уиллисом из семейного архива. Отец и дочь позировали на кухне. Голливудский актер целовал свою наследницу в затылок. На другом снимке знаменитости сидели за столом. Таллула призналась в любви своему отцу под фото. При этом девушка решила не уточнять, когда именно были сделаны снимки.

В феврале 2023 года стало известно, что у Брюса Уиллиса лобно-височная деменция, которая приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Он борется с неизлечимой болезнью примерно с весны 2022 года. Недавно издание RadarOnline со ссылкой на источники писало, что Брюс Уиллис начал испытывать трудности с передвижением.