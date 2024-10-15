Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур снялась в бикини в провокационной позе

Дочь голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула снялась в купальнике в провокационной позе. Знаменитость опубликовала фото в соцсети.
30-летняя Таллула поделилась кадрами, которые сделала во время отдыха на Фиджи. Девушка была запечатлена в неоновом зеленом крошечном бикини. Знаменитость сделала небрежный пучок и отказалась от макияжа. На одном из снимков она сидела на бревне, оттопырив ягодицы.
Несколько недель назад Таллула поделилась фото с Брюсом Уиллисом из семейного архива. Отец и дочь позировали на кухне. Голливудский актер целовал свою наследницу в затылок. На другом снимке знаменитости сидели за столом. Таллула призналась в любви своему отцу под фото. При этом девушка решила не уточнять, когда именно были сделаны снимки.
В феврале 2023 года стало известно, что у Брюса Уиллиса лобно-височная деменция, которая приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Он борется с неизлечимой болезнью примерно с весны 2022 года. Недавно издание RadarOnline со ссылкой на источники писало, что Брюс Уиллис начал испытывать трудности с передвижением.