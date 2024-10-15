Звезда «Ворониных» снялась в платье с разрезом до бедра

«Простите мне мой томный взгляд, но когда на тебе такое элегантное платье, на губах красная помада, а вечер веет роскошью и блеском, по-другому просто не получается… Если что, черный цвет наряда — это не траур по сегодняшнему снегопаду и завершению каникул (но это не точно…)», — подписала кадры знаменитость.