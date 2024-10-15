Звезда «Ворониных» снялась в платье с разрезом до бедра

Актриса Екатерина Волкова снялась в платье с разрезом до бедра. Звезда сериала «Воронины» поделилась фото в соцсети.
42-летняя Екатерина Волкова была одета в черное силуэтное макси-платье с разрезом до бедра и открытой спиной. Артистка также надела золотые массивные серьги в виде цветов и блестящие босоножки на каблуках. Актриса сделала укладку и макияж с черными стрелками, серебристыми тенями и красной помадой.
«Простите мне мой томный взгляд, но когда на тебе такое элегантное платье, на губах красная помада, а вечер веет роскошью и блеском, по-другому просто не получается… Если что, черный цвет наряда — это не траур по сегодняшнему снегопаду и завершению каникул (но это не точно…)», — подписала кадры знаменитость.
До этого Екатерина Волкова поделилась фото, сделанными на отдыхе с дочерью и подругами в Шарм-эль-Шейхе. Актриса позировала в черном слитном купальнике, который дополнила солнцезащитными очками в тон. Она распустила волосы и отказалась от макияжа. Звезда сериала «Воронины» была запечатлена у бассейна, где находилась корзина с едой.