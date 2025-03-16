Написавший сценарий Мункуев, чья предыдущая работа «Нуучча» так и не добралась до российского проката, разворачивает невероятно плотную драматургию со стремительным накалом. Документальная камера Арбугаева (номинанта на «Оскар» за короткометражку «Выход») дает необходимый воздух, чтобы отдышаться, неспешно скользит по воде и пыльным, туманным дорогам. Выхватывает жизнь, братскую нежность и осязаемую связь в исключительном дуэте Юры Борисова и Макара Хлебникова — как брат несет брата на спине, как кладут печенье и конфеты на могилу матери и молчат в унисон. Как один в пьяном рассвете будет снимать ботинки с другого, а тот крепко прижимать: я ради тебя на все, а я ради тебя.