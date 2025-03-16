О чем фильм «Кончится лето»
В якутский поселок возвращается Кеша — хороший парень, по дурости загремевший в тюрьму и отсидевший свои пару лет. На берегу его радостно встречает младший брат Тима. Парень предвкушает свое счастливое будущее — впереди поступление в новосибирский институт. Правда, бюджет не светит, придется брать кредит.
А Кеша благодаря отцовским связям отправляется в золотодобывающую артель, где каторжный труд и охранники мало чем отличаются от тюремных надзирателей. Один из них подкидывает Кеше слиток, и его с позором прогоняют. Ослепленный несправедливостью и унижением, Кеша в отчаянии крадет золото и сбегает, утягивая за собой в бездну и Тиму.
Зачем смотреть
На фестивале актуального российского кино «Маяк» в 2024 году фильм «Кончится лето» взял главный приз — и кажется, что это было максимально единодушное мнение жюри и критиков. Историю о затягивающей тьме и безмерной братской любви, сокрушительную одиссею в масштабах экзистенциальной трагедии режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев развивают по законам триллера, совмещая антураж неовестерна о кровавом золоте и мрачного, почти мистического роуд-муви.
Написавший сценарий Мункуев, чья предыдущая работа «Нуучча» так и не добралась до российского проката, разворачивает невероятно плотную драматургию со стремительным накалом. Документальная камера Арбугаева (номинанта на «Оскар» за короткометражку «Выход») дает необходимый воздух, чтобы отдышаться, неспешно скользит по воде и пыльным, туманным дорогам. Выхватывает жизнь, братскую нежность и осязаемую связь в исключительном дуэте Юры Борисова и Макара Хлебникова — как брат несет брата на спине, как кладут печенье и конфеты на могилу матери и молчат в унисон. Как один в пьяном рассвете будет снимать ботинки с другого, а тот крепко прижимать: я ради тебя на все, а я ради тебя.
В безвременье якутской глуши пробивается сегодняшний день — на календаре 2022-й, «времена сложные». Начальник артели советует Николаю (Дмитрий Поднозов — еще одна выдающаяся актерская работа в картине) уезжать на большую землю вместе с сыном. Многое здесь поменяется, говорит он. Отец и сам мечтает хотя бы младшего уберечь от той обреченности, что ждет его в родных местах. А поменяется действительно все.
Надежды на будущее обрушиваются в одночасье, когда один из братьев запускает маховик необратимого зла. И сам не ведает, что творит. Оглушенный тьмой Кеша — еще одна достойная «Оскара» роль Борисова, гениально переходящего из состояния быстрой воспламеняемости к уязвимой растерянности. Это уже не тот парень, в объятиях которого хочется укрыться от всех бед. Вместо теплого, проникающего взгляда — ослепленные глаза убийцы, готового идти до конца любой ценой. Утаскивая за собой того, кто еще вчера был так близок к нормальной жизни.
Но и Макар Хлебников — уже не тот инфантильный мальчик из «Снегиря». Его нежный и заботливый Тима — младший брат, вынужденный брать на себя роль старшего и принимать ответственность.
«Кончится лето» — важное кино о сегодняшнем дне, когда раненые сердца уязвимы для ненависти и насилия. О том, чего стоит взросление, необходимое для того, чтобы перестать быть ведомым и взять свою судьбу в собственные руки.
Почему можно не смотреть
Некоторые зрители могут увидеть в фильме «чернуху» и надоевшую «балабановщину», упрекнуть авторов в неоправданном количестве смертей, тотальном male gaze (из женских персонажей мелькают лишь эпизодические Светка-кругосветка и подруга Тимы), а также неровном, спотыкающемся темпоритме. Ближе к финалу картина и правда слегка прогибается под грузом раскаленной до предела драмы. А кто-то наверняка заметит, что использовать музыку Цоя как главную тему (пускай и идеально вписанную в контекст) — это в какой-то степени запрещенный прием.