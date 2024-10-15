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Данила Козловский снялся в рекламе российского бренда

Актер появился в видеоролике для 12Storeez

Актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер Данила Козловский снялся в рекламной кампании российского бренда 12Storeez. Соответствующая публикация появилась на странице модной марки в соцсети.

39-летний артист принял участие в художественной съемке осенней коллекции одежды. Он предстал перед камерой в белом свитере, синих джинсах, коричневой куртке и замшевых ботинках. Кроме того, актер продемонстрировал образ, состоящий из серого пальто, футболки-поло, брюк и белых кроссовок.

Представители бренда уточнили, что в ролике звезда «Караморы» поразмышлял о дружбе. «Сюжет этого фильма — история, которая случилась с Данилой несколько лет назад в Грузии: на проселочной дороге по пути к Тбилиси он увидел одинокого щенка. Данила вышел из машины и подошел к нему, а тот сразу же положил голову на его кроссовок — в этот момент не осталось сомнений, что дружбе быть», — рассказали авторы поста.

Ранее стало известно о снижении выручки кинокомпании Данилы Козловского.