Данила Козловский снялся в рекламе российского бренда

Представители бренда уточнили, что в ролике звезда «Караморы» поразмышлял о дружбе. «Сюжет этого фильма — история, которая случилась с Данилой несколько лет назад в Грузии: на проселочной дороге по пути к Тбилиси он увидел одинокого щенка. Данила вышел из машины и подошел к нему, а тот сразу же положил голову на его кроссовок — в этот момент не осталось сомнений, что дружбе быть», — рассказали авторы поста.