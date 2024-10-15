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Глафира Тарханова показала редкие фото с мужем в честь годовщины

Актриса счастлива в браке уже 19 лет
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Глафира Тарханова в личном блоге опубликовала редкие фото со своим мужем, актером Алексеем Фаддевым, в честь годовщины со дня их свадьбы. Актеры счастливы в браке 19 лет.

«Свадьба была в этот день. День нашего союза, нашей пары. Супруги в одной упруге. И так уже, самой не верится, 19 лет. Дети в качестве доказательства и главное достижение», — отметила звезда сериала «Обоюдное согласие».

Снимки пары были сделаны на фоне живописной природы. Супруги выбрали для фотосессии стиль кантри. Тарханова надела белое кружевное платье с поясом и белую косынку.

Актриса собрала волосы в низкий хвост и сделала нежный макияж. Образ она дополнила букетом из полевых цветов. Супруг звезды сериала «Измены» надел белую рубашку, светлые джинсы и белую шляпу с черным ободком.

Напомним, Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев познакомились на пробах фильма «Главный калибр». Спустя полгода после знакомства Фаддеев сделал предложение своей возлюбленной.

«Я встретила мужа, когда подумала: “А ну его. Что все мечтают выйти замуж?” А он раз, и появился. <…> У меня был образ, и он совпал с моим мужем, вплоть до цвета волос», — говорила актриса в одном из интервью.

Сегодня актеры воспитывают четырех сыновей и дочь, которая родилась в середине июня этого года.

Ранее Глафира Тарханова показала редкое фото с трехмесячной дочерью Лукерьей.