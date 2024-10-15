Стало известно о состоянии здоровья 89-летнего Василия Ливанова

Затем СМИ писали, что Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за скопления жидкости в головном мозге. Врачи отмечали, что состояние пациента ухудшается с каждым днем. 12 октября стало известно, что артиста вывели из медикаментозной комы, но он по-прежнему находится на ИВЛ.