«Обиженная женщина»: Кончаловский высказался о расставании с Толкалиной

«В данном случае брак это или не брак, не имеет значения. Ты можешь быть женатым и расставаться как свинья, и неженатым и при этом уйти нормально. Мне кажется, что мы нормально расстались, но все равно, конечно, Люба — обиженная женщина. Ну что ж поделать. Так бывает», — сказал Кончаловский.