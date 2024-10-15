Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Обиженная женщина»: Кончаловский высказался о расставании с Толкалиной

Режиссер объяснил, почему так и не женился на актрисе
Любовь Толкалина
Любовь ТолкалинаИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер Егор Кончаловский вспомнил об отношениях с актрисой Любовью Толкалиной и их расставании в интервью на «Центральном телевидении».

По словам 58-летнего кинодеятеля, бывшая возлюбленная якобы затаила на него обиду. Они были вместе 20 лет, в 2001 году у них родилась дочь Мария, но предложение режиссер так и не сделал.

«В данном случае брак это или не брак, не имеет значения. Ты можешь быть женатым и расставаться как свинья, и неженатым и при этом уйти нормально. Мне кажется, что мы нормально расстались, но все равно, конечно, Люба — обиженная женщина. Ну что ж поделать. Так бывает», — сказал Кончаловский.

Он решил жениться на своей нынешней возлюбленной Марии Леоновой после того, как она подарила ему двоих сыновей. Кончаловский назвал это «правильным решением», так как у него «стало много детей».

«Мне нужно было, не дай бог, что со мной случится, чтобы они были защищены. Официальный брак в этом смысле более уместен», — пояснил режиссер.

Ранее Любовь Толкалина похвасталась подарком от Егора Кончаловского.