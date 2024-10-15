«Обиженная женщина»: Кончаловский высказался о расставании с Толкалиной

Режиссер Егор Кончаловский вспомнил об отношениях с актрисой Любовью Толкалиной и их расставании в интервью на «Центральном телевидении».
По словам 58-летнего кинодеятеля, бывшая возлюбленная якобы затаила на него обиду. Они были вместе 20 лет, в 2001 году у них родилась дочь Мария, но предложение режиссер так и не сделал.
«В данном случае брак это или не брак, не имеет значения. Ты можешь быть женатым и расставаться как свинья, и неженатым и при этом уйти нормально. Мне кажется, что мы нормально расстались, но все равно, конечно, Люба — обиженная женщина. Ну что ж поделать. Так бывает», — сказал Кончаловский.
Он решил жениться на своей нынешней возлюбленной Марии Леоновой после того, как она подарила ему двоих сыновей. Кончаловский назвал это «правильным решением», так как у него «стало много детей».
«Мне нужно было, не дай бог, что со мной случится, чтобы они были защищены. Официальный брак в этом смысле более уместен», — пояснил режиссер.
Ранее Любовь Толкалина похвасталась подарком от Егора Кончаловского.