Раскрыты возможные последствия ссоры с Сальмой Хайек для Николь Кидман

Напомним, на состоявшемся в рамках Недели моды в Париже модном показе бренда Balenciaga между знаменитостями возникла напряженная ситуация. Позируя фотографам, Хайек попыталась развернуть Кидман лицом к объективу, однако та убрала руку коллеги и, по словам очевидцев, сказала: «Не трогай меня».