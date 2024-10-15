Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыты возможные последствия ссоры с Сальмой Хайек для Николь Кидман

Radar Online: актриса может потерять контракт из-за ссоры на модном показе
Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Николь Кидман может потерять крупный контракт из-за ссоры с коллегой Сальмой Хайек на показе бренда Balenciaga в рамках Недели моды в Париже. Об этом пишет Radar Online.

Отмечается, что мужем Хайек является миллиардер Франсуа-Анри Пино, который занимает пост генерального директора Kering. Компания владеет такими брендами, как Gucci и Balenciaga, в прошлом году Кидман стала амбассадором последнего.

Пользователи соцсетей предположили, что из-за конфликтной ситуации между артистками контракт звезды «Большой маленькой лжи» с Balenciaga оказался под угрозой.

Напомним, на состоявшемся в рамках Недели моды в Париже модном показе бренда Balenciaga между знаменитостями возникла напряженная ситуация. Позируя фотографам, Хайек попыталась развернуть Кидман лицом к объективу, однако та убрала руку коллеги и, по словам очевидцев, сказала: «Не трогай меня».

Ранее 16-летнюю дочь Николь Кидман осудили за участие в модном показе.