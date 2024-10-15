Раскрыты возможные последствия ссоры с Сальмой Хайек для Николь Кидман

Актриса Николь Кидман может потерять крупный контракт из-за ссоры с коллегой Сальмой Хайек на показе бренда Balenciaga в рамках Недели моды в Париже. Об этом пишет Radar Online.
Отмечается, что мужем Хайек является миллиардер Франсуа-Анри Пино, который занимает пост генерального директора Kering. Компания владеет такими брендами, как Gucci и Balenciaga, в прошлом году Кидман стала амбассадором последнего.
Пользователи соцсетей предположили, что из-за конфликтной ситуации между артистками контракт звезды «Большой маленькой лжи» с Balenciaga оказался под угрозой.
Напомним, на состоявшемся в рамках Недели моды в Париже модном показе бренда Balenciaga между знаменитостями возникла напряженная ситуация. Позируя фотографам, Хайек попыталась развернуть Кидман лицом к объективу, однако та убрала руку коллеги и, по словам очевидцев, сказала: «Не трогай меня».
Ранее 16-летнюю дочь Николь Кидман осудили за участие в модном показе.