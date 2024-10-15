Звезда «Наследников» заявил о ненависти к своему персонажу

«Иногда я просто переставал чувствовать удовлетворение от своей работы. Эта роль по-настоящему раздавила меня, я ничуть не скучаю по этому. На прошлой неделе даже отправился на ретрит. Мне необходима была тихая медитация», — заявил Джереми.