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Звезда «Наследников» заявил о ненависти к своему персонажу

Актер Джереми Стронг заявил, что съемки в «Наследниках» сказались на его психике
Джереми Стронг
Джереми СтронгИсточник: Legion-Media.ru

Актер Джереми Стронг, известный в первую очередь благодаря роли Кендалла Роя в сериале «Наследники», сообщил, что рад окончанию проекта. О своих эмоциях он рассказал в интервью The Sunday Times.

По словам Стронга, роль оказала сильное негативное воздействие на его психику, ему даже пришлось пройти реабилитацию.

«Иногда я просто переставал чувствовать удовлетворение от своей работы. Эта роль по-настоящему раздавила меня, я ничуть не скучаю по этому. На прошлой неделе даже отправился на ретрит. Мне необходима была тихая медитация», — заявил Джереми.

Впрочем, как признался актер, этот опыт и последующие духовные практики помогли ему по-другому взглянуть на профессию и открыть для себя новые горизонты. Напомним, артист получил за свою роль в сериале премию «Эмми». «Наследники» же получили «Золотой глобус» как лучший драматический сериал.