Обладательница «Оскара» сыграет в чеховской «Чайке»

Австралийская актриса Кейт Бланшетт, обладательница двух премий «Оскар», сыграет в постановке «Чайка» лондонского Центра искусств «Барбикан». Об этом стало известно из афиши, опубликованной на официальной сайте площадки.
По информации театра, Бланшетт сыграет в чеховской пьесе главную роль. Помимо нее, в постановке примут участие Том Берк и Эмма Коррин. Адаптацией оригинального текста русского классика занимались британец Дункан Макмиллан, который ранее работал в Рижском русском театре, и немецкий режиссер Томас Остермайер.
Премьера спектакля состоится 26 февраля 2025 года, а цена на билеты стартует от 20 фунтов стерлингов.
Ранее 55-летняя Кейт Бланшетт вышла на публику без мужа на фоне слухов о разводе.