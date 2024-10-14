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Обладательница «Оскара» сыграет в чеховской «Чайке»

Актриса Кейт Бланшетт сыграет в спектакле по пьесе Чехова в лондонском театре
Кейт Бланшетт
Кейт БланшеттИсточник: Legion-Media.ru

Австралийская актриса Кейт Бланшетт, обладательница двух премий «Оскар», сыграет в постановке «Чайка» лондонского Центра искусств «Барбикан». Об этом стало известно из афиши, опубликованной на официальной сайте площадки.

По информации театра, Бланшетт сыграет в чеховской пьесе главную роль. Помимо нее, в постановке примут участие Том Берк и Эмма Коррин. Адаптацией оригинального текста русского классика занимались британец Дункан Макмиллан, который ранее работал в Рижском русском театре, и немецкий режиссер Томас Остермайер.

Премьера спектакля состоится 26 февраля 2025 года, а цена на билеты стартует от 20 фунтов стерлингов.

Ранее 55-летняя Кейт Бланшетт вышла на публику без мужа на фоне слухов о разводе.