Обладательница «Оскара» сыграет в чеховской «Чайке»

По информации театра, Бланшетт сыграет в чеховской пьесе главную роль. Помимо нее, в постановке примут участие Том Берк и Эмма Коррин. Адаптацией оригинального текста русского классика занимались британец Дункан Макмиллан, который ранее работал в Рижском русском театре, и немецкий режиссер Томас Остермайер.