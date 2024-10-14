Марго Робби и Джейкоб Элорди снялись вместе в новом проекте

Ранее СМИ сообщали, что Робби и Элорди рассматриваются на главные роли в новой экранизации «Грозового перевала» Эмили Бронте. Стало известно, что фанаты первоисточника раскритиковали создателей грядущего проекта за выбор 34-летней актрисы на роль главной героини, которой на момент начала событий 16 лет.