Марго Робби и Джейкоб Элорди снялись вместе в новом проекте

Режиссер скандальной картины «Зови меня своим именем» Лука Гуаданьино снял короткометражный фильм для рекламы Chanel No.5. Ролик был размещен на страницах парфюмерного бренда в социальной сети.
В главной роли в новой работе постановщика сыграла звезда «Барби» и других известных фильмов Марго Робби, а ее партнером по съемкам стал Джейкоб Элорди, известный благодаря роли в сериале «Эйфория».
Ранее СМИ сообщали, что Робби и Элорди рассматриваются на главные роли в новой экранизации «Грозового перевала» Эмили Бронте. Стало известно, что фанаты первоисточника раскритиковали создателей грядущего проекта за выбор 34-летней актрисы на роль главной героини, которой на момент начала событий 16 лет.