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Марго Робби и Джейкоб Элорди снялись вместе в новом проекте

Режиссер Лука Гуаданьино снял рекламный ролик для модного бренда

Режиссер скандальной картины «Зови меня своим именем» Лука Гуаданьино снял короткометражный фильм для рекламы Chanel No.5. Ролик был размещен на страницах парфюмерного бренда в социальной сети.

В главной роли в новой работе постановщика сыграла звезда «Барби» и других известных фильмов Марго Робби, а ее партнером по съемкам стал Джейкоб Элорди, известный благодаря роли в сериале «Эйфория».

Ранее СМИ сообщали, что Робби и Элорди рассматриваются на главные роли в новой экранизации «Грозового перевала» Эмили Бронте. Стало известно, что фанаты первоисточника раскритиковали создателей грядущего проекта за выбор 34-летней актрисы на роль главной героини, которой на момент начала событий 16 лет.