Звезда «Теста на беременность» призналась, что хочет поработать в Азии

«Благодаря такому искреннему личному соприкосновению с кинематографистами из других стран и с их авторским кино мы можем увидеть, какая боль у страны, какие сейчас потребности у зрителей их, о чем вообще истории рассказываются в других странах. И это правильное обогащение и знакомство с культурой другой стороны», — поделилась актриса.