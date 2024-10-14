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Звезда «Теста на беременность» призналась, что хочет поработать в Азии

Актриса Лянка Грыу рассказала о желании сняться в азиатском кино
Лянка Грыу
Лянка Грыу

Актриса Лянка Грыу призналась в беседе с «Пятым каналом», что хочет поработать в Азии.

Грыу очень интересно сняться в азиатском кино. Она была бы не против посотрудничать с Кореей или Таиландом из-за совершенно другого подхода к съемкам. По словам артистки, ей хотелось бы выйти из зоны комфорта и попробовать себя в новых ролях.

Грыу отметила, что через сотрудничество с другой страной можно прикоснуться к чужой культуре, традициям и менталитету.

«Благодаря такому искреннему личному соприкосновению с кинематографистами из других стран и с их авторским кино мы можем увидеть, какая боль у страны, какие сейчас потребности у зрителей их, о чем вообще истории рассказываются в других странах. И это правильное обогащение и знакомство с культурой другой стороны», — поделилась актриса.

Лянка Грыу дебютировала в кино в 1992 году в картине «Один». В ее фильмографии более 70 работ. Актриса снималась в таких проектах, как «Тест на беременность», «Гудбай, Америка», «Русские горки» и др.