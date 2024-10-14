Тим Бертон и Моника Беллуччи покорили всех на кинофестивале в Лионе

О том, что роман актрисы и кинорежиссера начался именно в Лионе, сообщил журнал Paris Match в феврале 2023 года. Он же поставил на обложку одного из номеров снимок папарацци, на котором Беллуччи и Бертон гуляли по Парижу. В июне Беллуччи дала интервью журналу Elle France, где подтвердила роман с режиссером и заявила о своей любви к нему.