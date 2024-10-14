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Тим Бертон и Моника Беллуччи покорили всех на кинофестивале в Лионе

Именно здесь два года назад начался их роман

В минувшие выходные в Лионе на востоке Франции состоялось открытие 16-го кинофестиваля имени братьев Люмьер. Мероприятие посетили многие знаменитости, в том числе Ванесса Паради и Бенисио Дель Торо, но главными звездами вечера стали Моника Беллуччи и Тим Бертон.

Тим Бертон и Моника Беллуччи
Тим Бертон и Моника БеллуччиИсточник: Legion-Media.ru

Звезда фильма «Малена» впервые за долгое время вышла на красную ковровую дорожку не в черном образе. Актриса, недавно отметившая 60-летний юбилей, появилась в облегающем коричневом платье в пол с открытыми плечами и черных босоножках с клатчем в тон платью и ювелирных украшениях. 66-летний американский кинорежиссер предпочел не отходить от классики и пришел в черном костюме с галстуком и синей рубашке. По традиции, влюбленные позировали фотографам, держась за руки.

Кинофестиваль братьев Люмьер проходит в октябре в Лионе ежегодно с 2009 года. Смотр посвящен классическому кино. Программа включает ретроспективные показы классических фильмов, их отреставрированных версий, а также тематические ретроспективы.

Кинофестиваль имени братьев Люмьер имеет для Моники Беллуччи и Тима Бертона большое значение, так как там зародились их чувства в 2022 году. Актриса вручила режиссеру «Сонной лощины» и «Битлджуса» почетную награду смотра за вклад в мировой кинематограф.

О том, что роман актрисы и кинорежиссера начался именно в Лионе, сообщил журнал Paris Match в феврале 2023 года. Он же поставил на обложку одного из номеров снимок папарацци, на котором Беллуччи и Бертон гуляли по Парижу. В июне Беллуччи дала интервью журналу Elle France, где подтвердила роман с режиссером и заявила о своей любви к нему.

С тех пор звездная пара часто появляется на светских мероприятиях. Ранее они посетили премьеру документального фильма «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» на 72-м кинофестивале в Сан-Себястьяне в конце сентября. Картина посвящена одноименной театральной постановке, в которой Беллуччи сыграла знаменитую оперную диву.

Ранее Тим Бертон ответил на критику в адрес продолжения «Битлджуса».