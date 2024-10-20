«Снег в моем дворе» — фильм-настроение, фильм-ощущение. Его фабула чрезвычайно проста. Два старых друга, не видевшихся много лет, возобновляют общение в Сети. Леван прозябает в нищете в Тбилиси, грея замерзшие ноги горячим феном. Кинорежиссер Гиви (его играет сам Бакурадзе) давно живет и работает в Москве, где у него нет, кажется, ни одного по-настоящему родного человека. Пока один ворует шины и сигареты, второй пытается нащупать свой потерянный путь.