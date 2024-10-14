Звезда «Грязных танцев» Дженнифер Грей восхитила образом на красной дорожке

В 1987 году, за несколько недель до премьеры фильма, она попала в аварию с актером Мэттью Бродериком, с которым встречалась тогда. В результате ДТП погибли два человека, из-за чего Грей впала в депрессию. Она повлияла и на ее самооценку — вскоре после головокружительного успеха «Грязных танцев» она сделала пластическую операцию. Ринопластика оказалась неудачной, что практически поставило крест на ее карьере. Рассказать об этом артистка решилась спустя много лет.