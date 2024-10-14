Звезда «Грязных танцев» Дженнифер Грей восхитила образом на красной дорожке

Вечером 13 октября в рамках Лондонского кинофестиваля BFI состоялась премьера фильма «Настоящая боль». Он выйдет в широкий американский прокат 1 ноября, в британский — 10 января 2025 года.
Звездой вечера стала исполнительница одной из ролей в картине Дженнифер Грей. В марте будущего года звезда фильма «Грязные танцы» отпразднует юбилей — ей исполнится 65 лет. На красной ковровой дорожке актриса блеснула фигурой в облегающем бордовом топе с глубоким вырезом, дополненном блестящей юбкой миди. Образ завершили босоножки на платформе, а также пышно уложенные волосы.
В центре сюжета фильма «Настоящая боль» — двоюродные братья в исполнении Кирана Калкина («Наследники») и Джесси Айзенберга («Социальная сеть»). Выполняя предсмертную просьбу бабушки, они приезжают в ее дом в Польше, где погружаются в тяжелую историю их семьи и евреев в целом за последнее столетие. Также в фильме снялись Уилл Шарп («Белый лотос»), Ольга Босова, Лиза Садовы, Курт Эгиаван, а также сын Джесси Айзенберга, семилетний Бэннер. Дженнифер Грей сыграла героиню по имени Марсия.
Айзенберг выступил режиссером картины, продюсерами — Эмма Стоун и ее муж Дэйв МакКери. У супругов есть собственная продюсерская студия Fruit Tree, основанная в 2020 году. Ранее они выпустили фильм «Проблемщик» с Тильдой Суинтон.
Премьера драмы состоялась в январе этого года на 40-м кинофестивале «Сандэнс», где Грей также вышла в свет. Вскоре после этого компания Searchlight Pictures приобрела права на кинотеатральный прокат фильма по всему миру за $10 млн.
Дженнифер Грей за всю карьеру снялась почти в 50 картинах, однако наибольшую известность ей принесла роль Фрэнсис Беби Хаусман в мелодраме «Грязные танцы». За нее актриса получила номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль», а ее экранный партнер Патрик Суэйзи — номинацию за «Лучшую мужскую роль». Картина 1987 года при бюджете $6 млн собрала в мировом прокате более $213 млн и обрела культовый статус.
В 1987 году, за несколько недель до премьеры фильма, она попала в аварию с актером Мэттью Бродериком, с которым встречалась тогда. В результате ДТП погибли два человека, из-за чего Грей впала в депрессию. Она повлияла и на ее самооценку — вскоре после головокружительного успеха «Грязных танцев» она сделала пластическую операцию. Ринопластика оказалась неудачной, что практически поставило крест на ее карьере. Рассказать об этом артистка решилась спустя много лет.
«Я зашла в операционную знаменитостью, а вышла никем. Было ощущение, что я прошла программу по защите свидетелей или же стала невидимой», — призналась она.
В 2021 году в мемуарах Out оf the Corner она рассказала, как на красной дорожке ее не узнал актер Майкл Дуглас: «В глазах всего мира я перестала быть самой собой», — констатировала она. Также на страницах книги она рассказала о встрече с поклонником, который заявил ей: «Я знаю Дженнифер Грей. И это не вы».
На 6 июня 2025 года запланирован выход в прокат продолжения «Грязных танцев». О работе над фильмом стало известно еще в августе 2020 года. Дженнифер Грей вернется к своей роли. Режиссерское кресло займет Джонатан Левин («Тепло наших тел», «Жизнь прекрасна»). Изначально премьера должна была состояться в феврале этого года, но была перенесена из-за забастовки SAG-AFTRA. Сюжет держится в секрете.