Железный трон из «Игры престолов» был продан за $1,49 млн на аукционе

Ранее сообщалось, что компания HBO сохранила тысячи единиц реквизита, костюмов и декораций, не зная наверняка, какие из них могут понадобиться для потенциальных спин-оффов или сиквелов. Поскольку недавно завершился второй сезон «Дома дракона», а другие проекты находятся на разных стадиях разработки, флагманский канал теперь расстается с этими предметами, заверяя, что они «в том же качестве, что и на момент окончания шоу, и теперь пришло время наконец поделиться ими со всем миром».