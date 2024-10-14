Железный трон из «Игры престолов» был продан за $1,49 млн на аукционе

На аукционе Heritage Auctions в Далласе был продан Железный трон из сериала «Игра престолов» почти за $1,5 млн. Этот предмет стал самым дорогим лотом аукциона. Всего мероприятие собрало более $21 млн, сообщает CNN.
Железный трон был продан за $1,49 млн после шести минут ожесточенных торгов. Реквизит выполнен из пластика, покрыт металлической краской и украшен камнями. Трон стал центральным элементом сериала, олицетворяющим власть и борьбу за престол.
На аукционе удалось продать и другой знаковый реквизит из сериала: меч Джона Сноу «Длинный коготь» ушел за $400 тыс., а его костюм солдата Ночного дозора был продан за $337,5 тыс.
Также на аукционе удалось продать доспехи Королевской гвардии Джейме Ланнистера и доспехи Грегора Клигана по прозвищу Гора. Серый замшевый костюм Дейенерис Таргариен был продан за $112,5 тыс. — на $100 тыс. больше стартовой цены.
По словам организаторов, аукцион привлек более 4500 участников со всего мира, а итоговая сумма продаж превысила $21 млн. Аукцион проходил с четверга по субботу. На нем было представлено более 900 лотов, включая реквизит, оружие и костюмы из сериала. Организаторы подчеркнули, что с молотка ушли именно оригинальные предметы реквизита, которые использовались на съемочной площадке, а не копии.
Сериал «Игра престолов», основанный на цикле книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», остается одним из самых известных и влиятельных проектов современного телевидения. Премьера сериала состоялась в 2011 году, а финальный сезон вышел в 2019 году.
Ранее сообщалось, что компания HBO сохранила тысячи единиц реквизита, костюмов и декораций, не зная наверняка, какие из них могут понадобиться для потенциальных спин-оффов или сиквелов. Поскольку недавно завершился второй сезон «Дома дракона», а другие проекты находятся на разных стадиях разработки, флагманский канал теперь расстается с этими предметами, заверяя, что они «в том же качестве, что и на момент окончания шоу, и теперь пришло время наконец поделиться ими со всем миром».
Ранее звезда «Игры престолов» рассказала о желании сняться в новом сезоне.