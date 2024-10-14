Энтони Хопкинс снимется в фильме о братьях Мазерати

86-летний Энтони Хопкинс сыграет главную роль в фильме Maserati: The Brothers («Мазерати: Братья»). Это биографическая картина о самой знаменитой автомобильной семье Европы. Режиссером выступит Роберт Мореско — в 2022 году он снял фильм про Ферруччо Ламборгини «Ламборгини: Человек-легенда». Об этом сообщает Variety.
Сюжет картины развернется вокруг истории семьи Мазерати. В 1914 году три брата — Альфьери, Этторе и Эрнесто — основали в итальянском городе Болонья компанию Maserati. Подробности сюжета пока держатся в тайне. Обладатель премии «Оскар» Энтони Хопкинс сыграет известного итальянского финансиста, который спонсирует братьев Мазерати. Дата премьеры картины пока неизвестна.
Продюсером картины выступит итальянец Андреа Иерволино. Ранее он спродюсировал фильмы «Ламборгини: Человек-легенда» и «Феррари» с Адамом Драйвеором и Пенелопой Крус в главных ролях.
Иерволино отметил, что возможность поработать с Энтони Хопкинсом — это «мечта, ставшая реальностью». «Его непревзойденная способность воплощать сложных персонажей, несомненно, сделает нашу картину лучше», — отметил продюсер картины.
В последний раз Энтони Хопкинс появлялся на экране в роли императора Веспасиана в сериале «Обреченные на славу» Роланда Эммериха. Его коллегами по сериалу стали Иван Реон, Джоджо Макари и Мохаммед Хашим. Также Энтони Хопкинс снялся в фильме Зака Снайдера «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы».
Энтони Хопкинс — дважды лауреат премии «Оскар» (за роли в «Молчании ягнят» и «Отце»), четырежды — BAFTA (в том числе за роль Пьера Безухова в экранизации «Войны и мира» 1973 года). За свою долгую карьеру он сыграл Ричарда Львиное Сердце (его дебютная киноработа в Голливуде), британского премьер-министра Дэвида Ллойда Джорджа («Молодой Уинстон»), британского хирурга викторианской эпохи Фредерика Тривза у Дэвида Линча в фильме «Человек-слон», автора «Хроник Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса («Страна теней»), Ричарда Никсона в байопике «Никсон», а также Пабло Пикассо («Прожить жизнь с Пикассо») и Альфреда Хичкока в байопике «Хичкок».
Ранее Энтони Хопкинс опубликовал милое фото с котятами.