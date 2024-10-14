Энтони Хопкинс снимется в фильме о братьях Мазерати

Энтони Хопкинс — дважды лауреат премии «Оскар» (за роли в «Молчании ягнят» и «Отце»), четырежды — BAFTA (в том числе за роль Пьера Безухова в экранизации «Войны и мира» 1973 года). За свою долгую карьеру он сыграл Ричарда Львиное Сердце (его дебютная киноработа в Голливуде), британского премьер-министра Дэвида Ллойда Джорджа («Молодой Уинстон»), британского хирурга викторианской эпохи Фредерика Тривза у Дэвида Линча в фильме «Человек-слон», автора «Хроник Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса («Страна теней»), Ричарда Никсона в байопике «Никсон», а также Пабло Пикассо («Прожить жизнь с Пикассо») и Альфреда Хичкока в байопике «Хичкок».