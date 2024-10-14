Исполнитель роли Человека-паука расстался с девушкой

Актер Эндрю Гарфилд, известный главной ролью в фильме «Новый Человек-паук», и его возлюбленная Кейт Томас расстались. Об этом сообщила Кейт, отвечая на вопрос подписчика на своей странице в социальной сети.
Один из пользователей поинтересовался, может ли Томас передать актеру, что тот его фанат. На эту просьбу дама ответила, что они не встречаются уже некоторое время.
«Мы расстались несколько месяцев назад. Но ему наверняка будет приятно узнать, что его любят», — сообщила она.
В последний раз пару видели вместе в июле на Уимблдонском теннисном турнире. После этого 41-летний актер везде появлялся один, а Кейт перестала упоминать о нем в своих социальных сетях.
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