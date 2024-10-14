Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер Иван И. Твердовский раскрыл отношение к уехавшим коллегам

Кинематографист отметил, что не собирается эмигрировать
Иван И. Твердовский
Иван И. Твердовский

Режиссер Иван И. Твердовский признался в беседе с ТАСС, что не осуждает уехавших из России коллег.

«Но часто видно сегодня, когда они начинают возвращаться, например, и говорить: "Ой, я так хочу снова здесь жить и работать"», — заявил режиссер.

Твердовский отметил, что не собирается эмигрировать. Кинематографист заявил, что у него были однозначные планы на то, чтобы остаться в России. Он хочет жить на родине и снимать там свои фильмы. Режиссер не жалеет о своем выборе.

«Наверное, это такой какой-то ключевой момент, когда нужно было принять решение. Либо ты со своей страной, либо нет. Не может быть какой-то двоякой позиции. Я не колебался, потому что я остался. Я даже никуда не уезжал, когда мобилизация началась», — поделился кинематографист.

Иван И. Твердовский дебютировал как режиссер в 2007 году с фильмом «Святая канавка». Он снял 15 картин. Среди них такие работы, как «Панические атаки», «Наводнение», «Люся», «Конференция», «Зоология», «Класс коррекции», «Подбросы».