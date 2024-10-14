Режиссер Иван И. Твердовский раскрыл отношение к уехавшим коллегам

«Наверное, это такой какой-то ключевой момент, когда нужно было принять решение. Либо ты со своей страной, либо нет. Не может быть какой-то двоякой позиции. Я не колебался, потому что я остался. Я даже никуда не уезжал, когда мобилизация началась», — поделился кинематографист.