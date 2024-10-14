Звезда «Ворониных» показала себя с дочерью в купальниках

«Всегда была мечта — родить себе лучшую подругу. Красивую, умную, сообразительную и близкую мне по духу дочку, с которой можно было бы часами ходить по магазинам и спорить в примерочных, вместе выбирать купальники и меняться ими, а потом рвануть на море девичником и наблюдать, как с каждым разом она все больше включается в наши беседы, не боится выражать свое мнение, показывает характер и не перестает удивлять», — высказалась Волкова.