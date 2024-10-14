Звезда «Ворониных» показала себя с дочерью в купальниках

Екатерина Волкова недавно отправилась с подругами и дочерью отдыхать в Египет. В личном блоге звезда сериала «Воронины» показала совместные фото со своей 13-летней наследницей Елизаветой.
На снимках 42-летняя актриса запечатлена в черном раздельном купальнике с большим белым цветком на лифе. Ее наследница выбрала белый купальник с топом на одно плечо и украсила волосы живым цветком. Знаменитая мама и ее дочь позировали в солнцезащитных очках с круглой оправой на фоне моря.
«Всегда была мечта — родить себе лучшую подругу. Красивую, умную, сообразительную и близкую мне по духу дочку, с которой можно было бы часами ходить по магазинам и спорить в примерочных, вместе выбирать купальники и меняться ими, а потом рвануть на море девичником и наблюдать, как с каждым разом она все больше включается в наши беседы, не боится выражать свое мнение, показывает характер и не перестает удивлять», — высказалась Волкова.
Напомним, Екатерина Волкова 14 лет счастлива в браке с бизнесменом и танцором Андреем Карповым. В марте 2011 года у пары родилась дочь Елизавета.
Ранее Екатерина Волкова пожаловалась на то, что ее наследница часто меняет хобби и быстро теряет интерес к своим увлечениям.