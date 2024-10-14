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Кологривый признался, что деньги для него важнее творчества

Актер отметил, что старается выполнить свою работу хорошо только в том случае, если ему заплатят
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Никита Кологривый на съемках фильма «Любовь зла»
Никита Кологривый на съемках фильма «Любовь зла»

Никита Кологривый записал видео из гримерки и рассказал, что его привлекает в работе актера. Звезда сериала «Комбинация» признался, что деньги для него важнее, чем творчество.

«Ребят, я вообще не про творчество. Мне лишь бы бабки получить побыстрее. Надя, мне сегодня заплатят? Если да, то мы сегодня работаем, а если не заплатят, то нечего и стараться, ребят. И последнее — мудрость дня: на халяву и уксус сладкий!» — заявил Кологривый.

Актер не раз делал громкие заявления. Так, он критиковал коллег по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» и высказывался против актеров, которые не имеют профессионального образования.

Более того, артист ставил себя в один ряд с легендами советского кино. Звезда картины «По щучьему велению» говорил, что ему не нравится игра Александра Абдулова, и он не считает Иннокентия Смоктуновского лучше себя.

Позже Кологривый объяснил, что делал это все с иронией. «Я троллил людей, которые чересчур серьезно относятся к актерской профессии. А ведь она, на мой взгляд, в первую очередь подразумевает ту самую иронию. Я понимаю, что не каждый на это способен», — рассказал актер в интервью изданию Men Today.

Ранее Никита Кологривый рассказал, какой актерский совет дал ему Михаил Пореченков. Сейчас актеры снимаются вместе в новом сериале.