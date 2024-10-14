Кологривый признался, что деньги для него важнее творчества

«Ребят, я вообще не про творчество. Мне лишь бы бабки получить побыстрее. Надя, мне сегодня заплатят? Если да, то мы сегодня работаем, а если не заплатят, то нечего и стараться, ребят. И последнее — мудрость дня: на халяву и уксус сладкий!» — заявил Кологривый.