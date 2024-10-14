Ирина Горбачева раскрыла отношение к хейту в свой адрес

Ирина Горбачева рассказала, как относится к хейту в свой адрес. По словам актрисы, изначально она расстраивалась из-за негативных высказываний, но со временем у нее выработался иммунитет.
Звезда сериала «Чики» призналась, что этому поспособствовала ее блогерская деятельность. Когда актриса начала выкладывать в личном блоге разный контент, она получала как положительные, так и отрицательные отзывы.
«Иммунитет выработался благодаря деятельности блогера. Один мудрый человек мне как-то сказал: “Если ты хочешь говорить то, что думаешь, — позволь людям делать то же самое”. Если я где-то этому сопротивляюсь, то есть я, получается, как бы ментально или физически узурпирую. То есть я такая, нет, вы не поняли, я хорошая, да?» — отметила актриса в программе «Кино в деталях».
Она вспомнила, как ее раскритиковали за роль Кошки в фильме «Бременские музыканты». Многие зрители высмеяли образ Горбачевой, но она спокойно отнеслась к этому. Звезда считает, что не стоит кому-то что-то доказывать, чтобы себя оправдать.
«Есть люди, которым зашло, есть те, которым средне, а есть люди, которым вообще не зашло. И так будет везде и во всем, что бы я ни делала, что бы кто угодно ни делал из тех, кто выходит в публичное пространство», — считает звезда.
Ирина Горбачева в беседе с Федором Бондарчуком подчеркнула, что не может нравиться всем. По ее мнению, всегда найдутся те, для кого она всю жизнь будет «бездарной, тупой идиоткой».
«И вот если ты хочешь, чтобы твое дело было большим, это прямо надо себе прописывать. Будь готов, в первую очередь, слышать о себе самые нелицеприятные вещи», — заключила артистка.
Напомним, Ирина Горбачева — известная российская актриса театра и кино. Она знакома зрителям по таким кинопроектам, как «Аритмия», «Громкая связь», «Я худею», «Папаша в бегах» и другим.