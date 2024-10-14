Ирина Горбачева раскрыла отношение к хейту в свой адрес

«Иммунитет выработался благодаря деятельности блогера. Один мудрый человек мне как-то сказал: “Если ты хочешь говорить то, что думаешь, — позволь людям делать то же самое”. Если я где-то этому сопротивляюсь, то есть я, получается, как бы ментально или физически узурпирую. То есть я такая, нет, вы не поняли, я хорошая, да?» — отметила актриса в программе «Кино в деталях».