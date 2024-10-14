Сергей Бурунов рассказал, почему дорожит своей работой в «Слове пацана»

Сергей Бурунов в интервью-шоу «Актерская студия» от VK Creative, Кино Mail и VK Видео рассказал о своем участии в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова.
Ведущий шоу Вадим Верник вспомнил, что в конце ноября прошлого года встретился с Буруновым на свадьбе у Александра Петрова и похвалил его талантливую работу в «Слове пацана». По словам Верника, актер тогда признался, что эта роль стала для него особенной.
«Спасибо Андрею Николаевичу (Крыжовникову — прим.), что он за всем моим за многие годы сложившимся комедийным, трагикомическим образом увидел во мне это новое качество. Это был вызов, эксперимент. Я таких ролей не играл. В основном предлагают такого смешного лысого дядьку. Для меня это было чистое вдохновение», — признался звезда сериала «Полицейский с Рублевки».
Бурунов рассказал, что Крыжовников сам позвонил ему и предложил пройти пробы. Режиссер сначала часто делал замечания актеру из-за того, что в его игре было много комического. Постановщик же просил показать человека с опустошенностью и гиперрастерянностью.
«Когда я понял, чего хочет Жора Крыжовников, это было абсолютное вдохновение для меня. Я таких ролей, таких моментов в своей жизни могу перечесть по пальцам», — отметил Бурунов.
Он добавил, что это был тот материал, который ему хотелось сыграть, о котором ему хотелось рассказать зрителям. Бурунов признался, что у него не сразу получилось попасть в образ, но, благодаря помощи Крыжовникова и его рассказам о своем отце, у актера все сложилось.
«Для меня это очень особая история, это очень дорогой мне бриллиант. “Слово пацана” отдельную полочку в моем сердце занимает. Я кайфанул очень. Для меня это было чистое творчество. Абсолютно», — заключил артист.
Актер также вспомнил, что постановщик снял два финала: в первом варианте его герой Кирилл Суворов помогает своему сыну Вове Адидасу (Иван Янковский), а во втором — отворачивается от него и говорит, что тот ему больше не сын.
«Второй вариант мне показался точнее по драматизму, когда он его не принимает. Но первый вариант тоже имеет место быть, потому что он точно попадает в нашу ментальность. И это очень точная ментальная история: “Ладно, какой ни есть, но сын”», — объяснил артист.
В разговоре с Вадимом Верником Сергей Бурунов также вспомнил свой непростой путь от студента авиационного училища до одного из самых востребованных артистов российского кино, рассказал о том, как преподаватели не понимали, что с ним делать, а близкие осуждали за выбор профессии, как играл «голоса в телефоне» и кто помог ему обрести веру в себя.