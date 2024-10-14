Сергей Бурунов рассказал, почему дорожит своей работой в «Слове пацана»

В разговоре с Вадимом Верником Сергей Бурунов также вспомнил свой непростой путь от студента авиационного училища до одного из самых востребованных артистов российского кино, рассказал о том, как преподаватели не понимали, что с ним делать, а близкие осуждали за выбор профессии, как играл «голоса в телефоне» и кто помог ему обрести веру в себя.