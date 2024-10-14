Режиссер фильма «Я, робот» обвинил Илона Маска в плагиате

В 2005 году блокбастер «Я, Робот» был номинирован на «Оскар» за визуальные эффекты. События в ленте разворачиваются в 2035 году. Во вселенной картины роботы к тому моменту уже стали обыденностью. Однако часть консервативно настроенных граждан все еще видит в них угрозу. Среди негативно настроенных к андроидам и герой Уилла Смита — полицейский Дел Спунер, ведущий расследование смерти теоретика корпорации U.S. Robotics. Спунер находит в лаборатории ученого особенного робота, который способен принимать осознанные решения.