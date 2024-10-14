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Режиссер фильма «Я, робот» обвинил Илона Маска в плагиате

Главную роль в ленте Алекса Пройаса исполнил Уилл Смит

На днях глава Tesla Илон Маск провел масштабную презентацию We Robot, где были представлены беспилотное такси Tesla Cybercab, андроиды Optimus и беспилотный автобус Robovan. Дизайн проектов, как отметили в Deadline, напоминает фирменный стиль компании, но в Сети также увидели сходство проектов с эстетикой фильма 2004 года «Я, Робот». Режиссер ленты Алекс Пройас отреагировал на новинки в своем микроблоге.

«Эй, Илон, а ты бы не мог вернуть мне мой дизайн, пожалуйста?» — написал постановщик и опубликовал коллаж, на котором были представлены кадры из фильма и новые модели компании Маска.

В 2005 году блокбастер «Я, Робот» был номинирован на «Оскар» за визуальные эффекты. События в ленте разворачиваются в 2035 году. Во вселенной картины роботы к тому моменту уже стали обыденностью. Однако часть консервативно настроенных граждан все еще видит в них угрозу. Среди негативно настроенных к андроидам и герой Уилла Смита — полицейский Дел Спунер, ведущий расследование смерти теоретика корпорации U.S. Robotics. Спунер находит в лаборатории ученого особенного робота, который способен принимать осознанные решения.

Презентация We Robot проходила в огромной киностудии в городе Бербанк, за мероприятием также наблюдали несколько миллионов человек в соцсети. Маск заявил, что дизайн Cybercab вдохновлен транспортными средствами из «Бегущего по лезвию». Но уточнил, что хочет, чтобы будущее отличалось от жуткого мира, представленного в антиутопии.

Разработкой роботов Optimus Tesla занимается уже несколько лет. Приблизительно год назад Маск представил новый прототип андроидов, который получился более «очеловеченным» в сравнении с ранними экземплярами. Предположительно, в перспективе роботы Tesla смогут частично заменить людей на автомобильных и иных крупных промышленных предприятиях. При этом благодаря относительно невысокой стоимости ($20−30 тыс.), «завести» домашнего андроида будут способны и обычные люди.