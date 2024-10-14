Деми Мур высказалась о текущем состоянии больного деменцией Брюса Уиллиса

Позже диагноз актера был уточнен. В 2023 году семья Брюса Уиллиса объявила, что он страдает от лобно-височной деменции. Первые симптомы заболевания, как правило, появляются до 60 лет, они включают в себя проблемы с речью, изменения в поведении и пассивность. Семья актера уточняла, что пока лечения такой болезни нет.