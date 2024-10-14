Деми Мур высказалась о текущем состоянии больного деменцией Брюса Уиллиса

61-летняя Деми Мур рассказала о самочувствии бывшего супруга — страдающего деменцией 69-летнего Брюса Уиллиса. Актриса назвала его состояние стабильным. Информацией она поделилась на Хэмптонском международном кинофестивале, где получила приз за достижения в актерской карьере, пишет People.
Актриса уточнила, что виделась с Брюсом Уиллисом всего пару дней назад. Она навестила звезду «Крепкого орешка» вместе с их внучкой Луэттой. Девочка родилась 18 апреля 2023 года, ее мать — старшая дочь Мур и Уиллиса Румер, а отец — Дерек Ричард из группы Vista Kicks.
Деми Мур и Брюс Уиллис были в браке с 1987 по 2000 год. У актеров три общие дочери: 36-летняя Румер, 33-летняя Скаут и 30-летняя Таллула. После развода бывшие супруги остались в дружеских отношениях.
Тяжелобольного Брюса Уиллиса впервые за долгое время засняли папарацци.
В марте 2022 года Брюс Уиллис завершил актерскую карьеру из-за афазии — приобретенного расстройства речи, которое может появиться вследствие повреждения мозга (инсульта, травмы головы, опухоли или воспалительного процесса). После новости о том, что актер страдает от проблем со здоровьем, антипремия «Золотая малина» отменила специальную категорию, учрежденную ранее. Организаторы премии сочли неудачными все фильмы, в которых артист сыграл в 2021 году и предлагали выбрать худший из них.
Позже диагноз актера был уточнен. В 2023 году семья Брюса Уиллиса объявила, что он страдает от лобно-височной деменции. Первые симптомы заболевания, как правило, появляются до 60 лет, они включают в себя проблемы с речью, изменения в поведении и пассивность. Семья актера уточняла, что пока лечения такой болезни нет.
Ранее дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса выложила фото с актером.