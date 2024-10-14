«Золотой глаз» на кинофестивале в Цюрихе получила драма о женских бедах

«Фильм Ниони говорит, что причина многих бед, которые вынуждены терпеть женщины, — всеобщее молчание и нежелание менять сложившиеся порядки. Для обществ, затронутых четвертой волной феминизма, это было актуально лет семь назад, однако в контексте патриархальной культуры фильм выглядит смелым и провокационным», — отмечал Forbes.