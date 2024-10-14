Умер сыгравший в «Следе» Александр Крючков

Среди фильмов и сериалов с его участием — «Вольная грамота», «След», «Улицы разбитых фонарей», «Золотой туман», «Помни имя свое». Среди его театральных работ — роль Тригорина в «Чайке» А. П. Чехова, роль Мышкина в «Идиоте» Ф. М. Достоевского и Барона в пьесе М. Горького «На дне» и другие. Крючкову было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.