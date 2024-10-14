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Умер сыгравший в «Следе» Александр Крючков

Актеру было 80 лет
Александр Крючков (фото: kino-teatr.ru)
Александр Крючков (фото: kino-teatr.ru)

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Советский и российский актер театра и кино Александр Крючков, сыгравший в сериалах «След», «Улицы разбитых фонарей 6», умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».

Как указано на портале, Крючков родился 22 ноября 1943 года. В 1969 он году окончил Российский институт театрального искусства ГИТИС. Позже Крючков работал в Московском областном театре юного зрителя, в Камерном областном театре, в Королевском драматическом театре. На его счету было девять работ в девяти проектах.

Среди фильмов и сериалов с его участием — «Вольная грамота», «След», «Улицы разбитых фонарей», «Золотой туман», «Помни имя свое». Среди его театральных работ — роль Тригорина в «Чайке» А. П. Чехова, роль Мышкина в «Идиоте» Ф. М. Достоевского и Барона в пьесе М. Горького «На дне» и другие. Крючкову было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.