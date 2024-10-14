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Фильм о Сергее Жукове обошел в российском прокате «Графа Монте-Кристо»

Фильм «Руки вверх!» стал лидером кинопроката в России и СНГ

Во главе кинопроката в РФ и СНГ в прошедшие выходные оказался собравший 225,7 млн руб. фильм «Руки вверх!» о провинциальном музыканте-самоучке, которому удалось стать лидером одноименной группы. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

На второе место опустилась новая версия истории мести Эдмона Дантеса, арестованного в день собственной свадьбы за преступление, которого он не совершал. «Граф Монте-Кристо» заработал за уикенд 74,7 млн руб.

Тройку лидеров по сборам замыкает премьера — американский рождественский слэшер «Ужасающий 3» с 67,5 млн руб. В картине охоту на жителей округа Майлз устраивает адский клоун Арт.

От ужастика сильно отстала отечественная лента «Василиса и хранители времени» (44,3 млн руб.), а на пятое место переместилась «Субстанция» с Деми Мур, которой на экране приходится расплачиваться за желание вновь стать молодой и прекрасной. Картина заработала 38,2 млн руб.

Ранее Сергей Жуков рассказал, какие личные вещи передал для съемок фильма «Руки Вверх!».