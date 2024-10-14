Фильм о Сергее Жукове обошел в российском прокате «Графа Монте-Кристо»

От ужастика сильно отстала отечественная лента «Василиса и хранители времени» (44,3 млн руб.), а на пятое место переместилась «Субстанция» с Деми Мур, которой на экране приходится расплачиваться за желание вновь стать молодой и прекрасной. Картина заработала 38,2 млн руб.