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Режиссер Карен Геворкян пострадал на съемках нового фильма

Режиссер пострадал при обрушении пола на съемочной площадке
Карен Геворкян
Карен ГеворкянИсточник: PersonaStars

Российский режиссер Карен Геворкян пострадал в последний день съемок своей новой картины о войне «Василий Теркин». Об этом кинематографист рассказал в беседе с Telegram-каналом Shot.

«Провалился кусок платформы. Около семи человек упали вниз. Я тоже упал вместе с камерой», — рассказал режиссер журналистам. При этом он заверил, что с ним все в порядке и отметил, что «легко отделался».

Ранее сообщалось, что съемки фильма ведутся в Ленинградской области. По данным РЕН ТВ, обрушение произошло в декоративном вагончике, где находились люди. Работы проходили на одном из полигонов Толмачевского поселения. Все пострадавшие госпитализированы. Трое в тяжелом состоянии.

Напомним, о съемках картины по мотивам поэмы Твардовского стало известно весной 2024 года.