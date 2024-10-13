«Не читайте до обеда советских газет»: сын Ливанова рассказал о состоянии актера

Старший сын народного артиста РСФСР Василия Ливанова Борис в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал новости о состоянии здоровья отца фразой из произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце».
«Все хорошо. “Не читайте до обеда советских газет”», — сказал Ливанов-младший.
До этого Telegram-канал Mash писал, что актера вывели из медикаментозной комы, в которую вводили из-за скопления жидкости в мозге. Состояние артиста расценивают как среднее. Он по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи начали давать ему сильнодействующий антибиотик, так как есть угроза получения внутрибольничной инфекции.
По данным канала, у народного артиста спутанное сознание. Врачи полагают, что у него мог повредиться мозг из-за нарушения кровоснабжения, недостатка кислорода и питательных веществ в нейронах.
Василий Ливанов находится в нейрореанимации с 29 сентября. Его госпитализировали с ишемическим инсультом (инфаркт головного мозга) и провели операцию. 5 октября 89-летнего артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как у него остановилось сердце.
11 октября в НИИ имени Склифосовского сообщили, что состояние Ливанова продолжает ухудшаться, он находится в реанимации.
Ранее жена Василия Ливанова заявила, что актер пришел в сознание.