«Не читайте до обеда советских газет»: сын Ливанова рассказал о состоянии актера

До этого Telegram-канал Mash писал, что актера вывели из медикаментозной комы, в которую вводили из-за скопления жидкости в мозге. Состояние артиста расценивают как среднее. Он по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи начали давать ему сильнодействующий антибиотик, так как есть угроза получения внутрибольничной инфекции.