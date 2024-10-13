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В сети обсуждают новое фото Роберта Дауни-мл.

Актера раскритиковали за лицо с морщинами
Роберт Дауни-мл. и Гвинет Пэлтроу
Роберт Дауни-мл. и Гвинет Пэлтроу

Голливудского актера Роберта Дауни-мл. раскритиковали за внешний вид. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

59-летний Дауни-мл. был запечатлен вместе с актрисой Гвинет Пэлтроу, с которой они снялись в «Железном человеке». Знаменитости позировали в образах черного цвета.

Читатели Daily Mail принялись обсуждать внешность актера. По мнению некоторых, Дауни-младший резко состарился.

«Он выглядит больным…», «Он выглядит ужасно! Слишком худой и выглядит намного старше, чем есть на самом деле», «Надеюсь, с ним все в порядке, но он не выглядит здоровым», «Что случилось с Робертом?», «Обожаю Роберта, но он выглядит очень изможденным», — писали интернет-пользователи в комментариях.

История Железного человека завершилась в фильме «Мстители: Финал», который вышел в 2019 году, после чего Роберт Дауни-мл. не появлялся в проектах киновселенной Marvel. В июне голливудский актер заявил, что готов вернуться к роли Тони Старка — супергероя Железного человека.

Ранее сообщалось, что Роберт Дауни-мл. снимется в новых фильмах Marvel.