В сети обсуждают новое фото Роберта Дауни-мл.

«Он выглядит больным…», «Он выглядит ужасно! Слишком худой и выглядит намного старше, чем есть на самом деле», «Надеюсь, с ним все в порядке, но он не выглядит здоровым», «Что случилось с Робертом?», «Обожаю Роберта, но он выглядит очень изможденным», — писали интернет-пользователи в комментариях.