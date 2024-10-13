Звезда «Великолепного века» рассчитывает вновь сняться в российском фильме

«Тем не менее, есть то, чем турецкий кинематограф отличается, — отметил Озчивит. — Во время съемок мы, актеры, работаем по шесть дней в неделю, съемки могут длиться бесконечно долго, с раннего утра до поздней ночи. Например, последние четыре ночи я спал буквально по несколько часов в сутки. Это колоссальная нагрузка, как физическая, так и моральная, зато никто, наверное, не снимает кино так же быстро, как это делаем мы».