Звезда «Великолепного века» рассчитывает вновь сняться в российском фильме

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Актер Бурак Озчивит, известный по ролям в сериалах «Великолепный век», «Черная любовь» и «Основание: Осман», после съемок в «Елках 11» рассчитывает вновь сняться в российском фильме, но надеется на большую роль. Об этом артист рассказал ТАСС.
В сентябре Озчивит выступил в Сочи, 9 октября состоялся его концерт в Санкт-Петербурге. Московское выступление, которое должно было пройти 10 октября, перенесено на февраль 2025 года из-за изменения графика артиста. Как сказали ТАСС ранее в пресс-службе агентства Moscow Nights, концерт пройдет в Кремлевском дворце. Озчивит приедет в Россию для участия в концертах «Музыка турецких сериалов».
В августе актер сыграл в российской кинокартине «Елки 11». «Когда мне предложили сняться в этом фильме, я сразу согласился, — рассказал Озчивит. — Россия — наш сосед, я восхищаюсь культурой и искусством этой страны, поэтому был рад принять предложение. Но из-за своего плотного графика я не смог вырваться надолго, у меня совсем небольшая роль. Очень надеюсь, что этот раз не будет последним, и следующая роль будет серьезнее».
Он не исключил, что следующая работа с российскими кинематографистами может случиться и в Турции. «Возможно, что-то даже получится снять у меня на Родине», — добавил актер. Он считает, что съемочный процесс в России в целом примерно такой же, как и в Турции: режиссер говорит — актер исполняет.
«Тем не менее, есть то, чем турецкий кинематограф отличается, — отметил Озчивит. — Во время съемок мы, актеры, работаем по шесть дней в неделю, съемки могут длиться бесконечно долго, с раннего утра до поздней ночи. Например, последние четыре ночи я спал буквально по несколько часов в сутки. Это колоссальная нагрузка, как физическая, так и моральная, зато никто, наверное, не снимает кино так же быстро, как это делаем мы».
При этом артист рассказал, что не слишком хорошо знаком с российским кино. «Я даже фильмы, в которых снимаюсь сам, не всегда успеваю посмотреть или досмотреть до конца, — пошутил он. — В свой единственный выходной я стараюсь больше времени проводить с семьей и детьми. Это самое главное в моей жизни».
В России артиста прежде всего знают по роли османского командира Бали-бея в сериале «Великолепный век», но оказалось, что это не самая любимая его роль.
«Наверное, одна из самых любимых моих ролей — это Кемаль из сериала “Черная любовь”, — признался Озчивит. — Я очень глубоко вжился в эту роль, но это был непростой эмоциональный опыт».
Сейчас артист работает над сериалом «Основание: Осман». «Съемки длятся уже шесть лет, и они не останавливаются, — продолжил он. — Сериал смотрят по всему миру, но только туристы из России приезжают специально на съемочную площадку и удивляются, какое это в реальности сложное дело — игра».
Отвечая на вопрос, готов ли он поучаствовать и в театральных проектах, Озчивит отметил, что не исключает такой возможности. «Я открыт к новым предложениям, — сказал он. — Не исключаю, что когда-нибудь найду время и на театр. Сейчас его нет, но, возможно, когда-нибудь ситуация изменится».
Для российской публики знакомство с Озчивитом началось с сериала «Великолепный век», где он сыграл османского командира Малкочоглу Бали-бея. Однако пиковой популярности актер достиг с выходом на экраны сериала «Черная любовь». Он получил премию Emmy в номинации «Лучшая теленовелла года», транслировался в 110 странах и был переведен на 50 языков.