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Актер Валерий Афанасьев ответил на слухи о потере зрения

По словам народного артиста, недавно его здоровье ухудшилось
Валерий Афанасьев в фильме «Командир»
Валерий Афанасьев в фильме «Командир»

Народный артист России Валерий Афанасьев признался в шоу «Секрет на миллион», что у него нет риска ослепнуть.

Афанасьев уточнил, что у него действительно были проблемы со зрением. Около года назад он лечился в специализированной клинике. Актеру заменили хрусталик. По словам артиста, недавно его здоровье ухудшилось – он перестал видеть номера машин за рулем.

«Я пришел к врачу, мы прошли процедуры, а дальше она говорит: "Мы вам лазером почистим". Я присел, это буквально 10 секунд. И я вдруг все вижу резко. Я счастлив», — поделился актер.

4 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что Афанасьев почти ослеп на один глаз. 75-летнему актеру якобы диагностировали катаракту, которая влияет на зрительную функцию. Как отмечало издание, спектакли с Афанасьевым оказались под угрозой отмены из-за ухудшения его здоровья.

Валерий Афанасьев удостоился звания народного артиста России в 2005 году. В его фильмографии более 200 работ. Он играл в таких проектах, как «Калашников», «Ивановы-Ивановы», «Гардемарины, вперед!», «Ширли-мырли», «Кремлевские курсанты».