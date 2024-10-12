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Звезда «Индианы Джонс» вспомнил, как отрезал себе часть пальца

Харрисон Форд рассказал, как раньше работал поваром
Харрисон Форд
Харрисон ФордИсточник: Legion-Media.ru

Актер Харрисон Форд признался, что работал поваром до того, как сделать актерство своим основным источником дохода. Об этом он сообщил на шоу «Джимми Киммел в прямом эфире».

«Моей первой работой было приготовление пищи в больнице. Не знаю, что я им сказал, но мне дали нож и пучок моркови, и я за несколько минут отрезал себе часть пальца», — признался звезда фильмов об Индиане Джонсе.

Форда отвели в отделение, «где пришивают пальцы» — оно, вспомнил актер, находилось прямо по коридору. А сразу после актера уволили за ложь о своих кулинарных способностях.

Потом артист снова работал поваром на яхте у молодого президента чикагского банка. По словам Форда, работодатель был приятным парнем и «не очень разбирался в кулинарии». На той работе актер в основном занимался закупкой «очень дорогой говядины».

Также известно, что до актерства Харрисон Форд был плотником. Ремесло оказалось основным источником его заработка в 1960-х. Форд работал в домах актеров, сценаристов и продюсеров. Пока, будучи плотником, он не познакомился с режиссером Джорджем Лукасом, который пригласил его сняться в фильме «Американские граффити».

Ранее стало известно, что шляпу Индианы Джонса продали на аукционе за сотни тысяч долларов.