Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме посчитали недопустимым снимать ремейки киноклассики

Николай Бурляев призвал снимать новые фильмы, а не ремейки
Николай Бурляев
Николай БурляевИсточник: Legion-Media.ru

Депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев считает «недопустимым» снимать ремейки классических кинопроизведений в России. Об этом он сообщил ТАСС.

По мнению Буляева, новые версии фильмов — повторы «с допуском каких-то нововведений от авторов, которые собираются переиначивать классику». Режиссер заявил, что нельзя переснимать фильмы Тарковского или Бондарчука.

«Как можно делать ремейки из фильмов Бондарчука, Тарковского, Шукшина, Озерова и так далее? Это недопустимо. <…> Новые создавайте произведения», — возмутился он.

При этом Бурляев отметил, что экранизировать классические произведения можно и нужно.

Напомним, недавно народная артистка России Раиса Рязанова выступила против ремейка фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Она назвала «неприличным» создание новой версии фильма.

Ранее стало известно, что Бурляев планирует к декабрю завершить съемки фильма о знаменитом российском режиссере.