В Госдуме посчитали недопустимым снимать ремейки киноклассики

Депутат Госдумы, народный артист России Николай Бурляев считает «недопустимым» снимать ремейки классических кинопроизведений в России. Об этом он сообщил ТАСС.
По мнению Буляева, новые версии фильмов — повторы «с допуском каких-то нововведений от авторов, которые собираются переиначивать классику». Режиссер заявил, что нельзя переснимать фильмы Тарковского или Бондарчука.
При этом Бурляев отметил, что экранизировать классические произведения можно и нужно.
Напомним, недавно народная артистка России Раиса Рязанова выступила против ремейка фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Она назвала «неприличным» создание новой версии фильма.
Ранее стало известно, что Бурляев планирует к декабрю завершить съемки фильма о знаменитом российском режиссере.