Звезда «Великолепного века» хочет приехать в Россию с семьей

Отмечается, что артист уже не раз приезжал в РФ — сначала, когда работал моделью, потом в качестве актера. Также он участвует в концертах «Музыка турецких сериалов» — 9 октября его выступление состоялось в Санкт-Петербурге, а 10-го оно должно было пройти и в Москве, но было перенесено на февраль следующего года из-за изменений в графике актера.