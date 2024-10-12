Звезда «Великолепного века» хочет приехать в Россию с семьей

Турецкий актер Бурак Озчивит, снимавшийся в сериалах «Великолепный век», «Основание: Осман» и других, признался, что хочет посетить Россию в качестве туриста, приехать с женой и детьми на несколько дней. О своем желании он рассказал информационному агентству ТАСС.
Отмечается, что артист уже не раз приезжал в РФ — сначала, когда работал моделью, потом в качестве актера. Также он участвует в концертах «Музыка турецких сериалов» — 9 октября его выступление состоялось в Санкт-Петербурге, а 10-го оно должно было пройти и в Москве, но было перенесено на февраль следующего года из-за изменений в графике актера.
В разговоре с журналистами ТАСС Озчивит отметил, что во время своих рабочих поездок успевает ознакомиться с российскими городами только из окна автомобиля, но ему хотелось бы большего. Он также указал на то, что города РФ показались ему очень разными — в частности, актер сравнил Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Казань.
Отдельное внимание артист обратил на местную кухню — он старается пробовать национальные блюда во время путешествий.
«Кухня — один из элементов национальной культуры, а я придаю огромное значение культуре. В прошлый раз меня встретили русским пирогом (караваем — прим. ред.) и водкой. В этот раз удалось попробовать русский квас. В феврале я снова вернусь в Россию, надеюсь попробовать что-нибудь еще», — поделился Озчивит.
Ранее стало известно, что Никас Сафронов подарил Озчивиту портрет.