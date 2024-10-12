СМИ: Из «Слова пацана» удалили песню после иска Апиной

По данным Telegram-канала «Медиавойны», суд постановил заблокировать первый эпизод «Слова пацана» в качестве предварительных мер. Однако в пресс-службе Wink в беседе с ТАСС выразили несогласие с постановлением Московского городского суда. В сервисе подчеркивали, что серия все еще доступна для зрителя.