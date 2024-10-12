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СМИ: Из «Слова пацана» удалили песню после иска Апиной

Из сериала была удалена песня «Не забывай»
Кадр из сериала «Слово пацана»
Кадр из сериала «Слово пацана»

Платформа Wink удалила песню «Не забывай» группы «Комбинации» из первой серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» по решению суда. Об этом сообщает Telegram-канал «Медиавойны».

Сейчас в сцене, где звучал трек, слышны только шумы и голоса героев, отмечает канал. Сервис не стал заменять песню на другую.

8 октября стало известно, что певица Алена Апина обратилась в суд, чтобы из сериала «Слово пацана» удалили трек «Не забывай». Она возмущалась, что композицию использовали в проекте без ее разрешения. Артистка потребовала 1 млн рублей за нарушение авторских прав.

По данным Telegram-канала «Медиавойны», суд постановил заблокировать первый эпизод «Слова пацана» в качестве предварительных мер. Однако в пресс-службе Wink в беседе с ТАСС выразили несогласие с постановлением Московского городского суда. В сервисе подчеркивали, что серия все еще доступна для зрителя.

«Будет жаль, если из-за Апиной “Слово пацана” будет недоступен для зрителей», — сетовали представители платформы.

Криминальный сериал «Слово пацана» вышел в конце 2023 года. Ранее проект Кино Mail рассказал, чем закончился сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».