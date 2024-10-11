Дуэйн Джонсон рассказал о своей борьбе с «психическим адом»

«Все борются с демонами, но многие держат их в себе. Я не говорю друзьям "эй, как сам?", я спрашиваю "как ты себя чувствуешь?" Я знаю, каково это — бороться с болезнью, катиться по спирали. Я сам был там и прошел через психический ад», — заявил Джонсон.