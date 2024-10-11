Кристина Асмус вышла в свет в новом образе

Кристина Асмус вышла на красную дорожку торжественной церемонии закрытия 2-го фестиваля актуального российского кино «Маяк», проходившего с 5 по 10 октября.
Актриса посетила мероприятие в бархатном платье с открытыми плечами и продемонстрировала новую прическу - коротко подстриженные и аккуратно уложенные светлые волосы.
Напомним, за последний год Кристина Асмус несколько раз сменила образ. Так, она красила волосы в темный, затем снова в блонд. В итоге из-за многочисленных окрашиваний и нещадящих средств для укладки актриса была вынуждена коротко подстричься.
На фестивале «Маяк» Асмус представила мистический триллер Ильи Хотиненко «Кинопленка № 8», однако картина осталась без призов. Читайте подробнее о победителях смотра в нашем репортаже.