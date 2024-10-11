Михаил Пореченков дал актерский совет Никите Кологривому

Никита Кологривый показал видео со своими коллегами по новому проекту Михаилом Пореченковым и Даниилом Спиваковским. У Кологривого и Пореченкова на лицах был сценический грим в виде ссадин и царапин.
«Посмотрите, с какими артистами я сегодня снимаюсь», — сказал звезда фильма «Любовь зла».
Он также попросил Пореченкова дать актерский совет. «Громче и веселее!» — заявил звезда сериала «Агент национальной безопасности».
Пока неизвестно, в каком именно проекте снимаются актеры. По всей видимости, это будет многосерийный детективный фильм.
Напомним, Никита Кологривый стал популярен после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. Недавно актер презентовал сериал «Комбинация», в котором сыграл Александра Шишинина, основателя популярной советской женской группы с солистками Татьяной Ивановой и Аленой Апиной.
Ранее Никита Кологривый назвал свои любимые песни из репертуара группы «Комбинация».