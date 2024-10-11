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Филипп Янковский показал редкое семейное фото в честь дня рождения

Актер позировал с детьми и невесткой

Филипп Янковский в личном блоге опубликовал забавное семейное фото. На кадре он запечатлен с 33-летним сыном Иваном Янковским, 29-летней дочерью Елизаветой Янковской и с 32-летней невесткой Дианой Пожарской. Актеры обнялись и радостно улыбались, глядя в кадр.

Звезда сериала «Монастырь» не стал подписывать снимок — он лишь добавил три смайлика в виде красных сердечек. Кадр был опубликован в день рождения актера — 10 октября ему исполнилось 56 лет.

Милое семейное фото обрадовало поклонников и коллег Янковского. Они также поздравили артиста с личным праздником.

«Самые лучшие и красивые актера страны — Янковские», «С днем рождения, Филипп Олегович! Пусть вся жизнь и работа будут в любви», «Сколько прекрасных улыбок».

Напомним, Филипп Янковский родился в союзе советских актеров Олега Янковского и Людмилы Зориной. Актер счастлив в браке с актрисой Оксаной Фандерой. Их дети — сын Иван и дочь Елизавета — продолжили актерскую династию.

Несколько лет назад Иван Янковский женился на Диане Пожраской. Пара сегодня воспитывает сына Олега, которого назвала в честь его знаменитого прадеда.