Филипп Янковский показал редкое семейное фото в честь дня рождения

Филипп Янковский в личном блоге опубликовал забавное семейное фото. На кадре он запечатлен с 33-летним сыном Иваном Янковским, 29-летней дочерью Елизаветой Янковской и с 32-летней невесткой Дианой Пожарской. Актеры обнялись и радостно улыбались, глядя в кадр.
Звезда сериала «Монастырь» не стал подписывать снимок — он лишь добавил три смайлика в виде красных сердечек. Кадр был опубликован в день рождения актера — 10 октября ему исполнилось 56 лет.
Милое семейное фото обрадовало поклонников и коллег Янковского. Они также поздравили артиста с личным праздником.
«Самые лучшие и красивые актера страны — Янковские», «С днем рождения, Филипп Олегович! Пусть вся жизнь и работа будут в любви», «Сколько прекрасных улыбок».
Напомним, Филипп Янковский родился в союзе советских актеров Олега Янковского и Людмилы Зориной. Актер счастлив в браке с актрисой Оксаной Фандерой. Их дети — сын Иван и дочь Елизавета — продолжили актерскую династию.
Несколько лет назад Иван Янковский женился на Диане Пожраской. Пара сегодня воспитывает сына Олега, которого назвала в честь его знаменитого прадеда.