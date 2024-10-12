Сериал на выходные: язвительная комедия с Эммой Стоун

Сигелы изо всех сил стараются быть положительными: и когда находят место безработному парню, и когда дают десятку маленькой нищенке. Но слова Шапокляк про то, что «хорошими делами прославиться нельзя» в их случае становятся чистой правдой. Ведь доброта героев фальшива, а цели касаются только денег.