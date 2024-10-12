Сериал на выходные: язвительная комедия с Эммой Стоун

Эшер (Нэйтан Филдер) и Уитни (Эмма Стоун) Сигелы — семейная пара, которая пытается из запущенного городка в штате Нью-Мексико сделать рай на земле. К раю прилагаются модные кофейни, стильные магазины с местной продукцией и экодома — задумана полная джентрификация нескольких районов.
Но дела успешных хипстеров идут все хуже. Они подозревают, что во всех их бедах, мешающих не только развитию бизнеса, но и зачатию ребенка, виновато проклятие одной разгневанной девочки.
Сигелы изо всех сил стараются быть положительными: и когда находят место безработному парню, и когда дают десятку маленькой нищенке. Но слова Шапокляк про то, что «хорошими делами прославиться нельзя» в их случае становятся чистой правдой. Ведь доброта героев фальшива, а цели касаются только денег.
Злая, смешная и неординарная комедия «Проклятие» — великолепная возможность увидеть Эмму Стоун в сатирической роли.