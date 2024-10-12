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Сериал на выходные: язвительная комедия с Эммой Стоун

Рекомендуем посмотреть сериал «Проклятие» с умным и злым юмором и оскароносной актрисой в главной роли

Эшер (Нэйтан Филдер) и Уитни (Эмма Стоун) Сигелы — семейная пара, которая пытается из запущенного городка в штате Нью-Мексико сделать рай на земле. К раю прилагаются модные кофейни, стильные магазины с местной продукцией и экодома — задумана полная джентрификация нескольких районов.

Но дела успешных хипстеров идут все хуже. Они подозревают, что во всех их бедах, мешающих не только развитию бизнеса, но и зачатию ребенка, виновато проклятие одной разгневанной девочки.

Придумал «Проклятие» специалист по абсурдному юмору Нэйтан Филдер, который выстраивал новую реальность в новаторском документальном шоу «Репетиция». В сериал он привносит документальную стилистику, а с героями обходится еще жестче и смелее.

Сигелы изо всех сил стараются быть положительными: и когда находят место безработному парню, и когда дают десятку маленькой нищенке. Но слова Шапокляк про то, что «хорошими делами прославиться нельзя» в их случае становятся чистой правдой. Ведь доброта героев фальшива, а цели касаются только денег.

Злая, смешная и неординарная комедия «Проклятие» — великолепная возможность увидеть Эмму Стоун в сатирической роли.

Проклятие
Проклятие
2023/США
18+
драма
комедия
триллер