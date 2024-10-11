«Воссоединение, которое мы заслужили», «Лучший сериал моего детства. Я бежала из школы домой, чтобы посмотреть “Сабрину”», «Это самое теплое и милое, что я видела сегодняшним утром», «Передайте привет тете Зельде и тете Хильде. Вы все отлично выглядите», «Как мило, что они до сих пор дружат. Они такие классные», «Настоящие тетушки, что сказать. Даже после окончания сериала продолжают ее опекать».