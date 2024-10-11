Мелисса Джоан Харт, знакомая зрителям по роли юной колдуньи Сабрины в сериале «Сабрина — маленькая ведьма», в личном блоге опубликовала совместные фото со своими коллегами по проекту Бет Бродерик и Кэролайн Ри, которые сыграли тетушек Сабрины.
«У нас был замечательный ужин, и я даже насладилась своим любимым хлебом чиабатта!» — подписала снимки Харт.
Бродерик одной из первых прокомментировала публикацию коллеги. Она призналась, что была рада провести время с близкими людьми. Поклонники также восхитились тем, что актрисы спустя 21 год после завершения сериала поддерживают связь и встречаются. Некоторые заметили, что Бродерик и Ри за эти годы практически не изменились.
«Воссоединение, которое мы заслужили», «Лучший сериал моего детства. Я бежала из школы домой, чтобы посмотреть “Сабрину”», «Это самое теплое и милое, что я видела сегодняшним утром», «Передайте привет тете Зельде и тете Хильде. Вы все отлично выглядите», «Как мило, что они до сих пор дружат. Они такие классные», «Настоящие тетушки, что сказать. Даже после окончания сериала продолжают ее опекать».
Напомним, сериал «Сабрина — маленькая ведьма» стартовал в конце сентября 1996 года и шел семь лет. В центре сюжета — 16-летняя школьница Сабрина, которая является ведьмой и обладает магическими способностями.
Она живет с тетушками Зельдой и Хильдой, а также с любимым говорящим котом Салемом, который в прошлом был захватчиком мира, но Совет Магов превратил его в животное на сто лет. В каждой серии Сабрина использует магию в своих корыстных целях, из-за чего попадает в неудобные и комичные ситуации.