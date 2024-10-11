Точеный профиль и пронзительный взгляд с экрана — этого было достаточно, чтобы у женской половины советских зрителей начиналось учащенно биться сердце. Расскажем о самых ярких представителях отечественного кинематографа, которых до сих пор считают эталоном мужской красоты.
1. Владимир Коренев
Ихтиандр из приключенческой картины «Человек-амфибия», которого, будучи пятикурсником ГИТИСа, сыграл Владимир Коренев, стал в 60-е эталоном мужской красоты. Поклонницы заваливали исполнителя роли письмами с признаниями в любви, расписывали стены подъезда дома, где они жил, губной помадой. Поначалу такое внимание льстило, но со временем стало только раздражать и даже мешать дальнейшей карьере.
Коренев не захотел становиться заложником образа, поэтому, когда ему предложили роль избалованного сибарита Виктора в мелодраме «Свет далекой звезды», он с удовольствием согласился. Фанатки, конечно, были слегка разочарованы, зато Владимир Борисович смог вздохнуть спокойно. Свой актерский потенциал он с успехом реализовывал в Театре имени Станиславского, членом труппы которого стал после выхода «Человека-амфибия». Периодически Коренев появлялся и на экране.
Одной из примечательных работ звезды стал образ Курикина, одной из жертв аферистки в исполнении Александры Захаровой в фильме «Криминальный талант». А последнее появление Владимира Коренева на экранах произошло летом 2021 года в биографической картине о судьбе Василия Маргелова «С неба и в бой». Он сыграл маршала Гречко.
Личная жизнь артиста, в которого были влюблены миллионы зрительниц, была лишена драм. Всю жизнь он прожил с коллегой по театру Алевтиной Константиновой. Дочь пары Ирина Корнеева пошла по стопам родителей и тоже стала актрисой. Напомним, что Владимир Борисович скончался в январе 2021 года от последствий коронавируса, исполнителю роли Ихтиандра было 80 лет.
2. Андрей Миронов
Лучший актер по опросу журнала «Советский экран», проведенного в 1987 году, родился в канун 8 марта. Многие считают, что это наложило на судьбу Андрея Миронова определенный отпечаток: женщины его просто обожали.
Личная жизнь актера действительно была насыщенной: Миронов был дважды женат, и ему приписывали множество романов. Первой официальной избранницей стала Екатерина Градова, в браке с которой родилась дочь Мария, впоследствии ставшая артисткой. Во второй раз Андрей Миронов женился на Ларисе Голубкиной, вместе с которой был до самой своей смерти. Говорят, актриса философски относилась к увлечениям мужа, что и стало секретом их длительных отношений.
14 августа 1987 года актеру стало плохо на сцене в Риге, куда труппа Московского театра Сатиры отправилась на гастроли. Спустя пару дней он скончался, не приходя в сознание — произошел разрыв аневризмы. Несмотря на смерть в 46 лет, Миронов оставил значительный след в кинематографе, сыграв более 60 ролей. Многие из них стали хрестоматийными, включая Диму Семицветова в лирической комедии «Берегись автомобиля», Остапа Бендера в легендарной экранизации Ильфа и Петрова «12 стульев», Джонни Феста в мелодраматическом вестерне «Человек с бульвара Капуцинов».
Но наибольшую популярность все-таки получил образ прохвоста Геши в «Бриллиантовой руке». Примечательно, что Миронов очень сокрушался по этому поводу: ведь получается, что зрители считают Козодоева высшим достижением в его карьере, хотя при этом было столько сыграно. Сам Андрей выделял свои работы в фильмах «Фантазии Фарятьева», «Сказка странствий» и «Мой друг Иван Лапшин». В них, по его словам, сниматься было куда сложнее, чем в легких комедиях.
3. Александр Абдулов
Роль Медведя в музыкальном фильме Марка Захарова «Обыкновенное чудо» сделала Александра Абдулова знаменитым: его стать, мужественные черты лица и легкая грусть в глазах восхищали зрительниц. Безусловно, такой красавчик пользовался вниманием и в реальной жизни, хотя делиться любовными победами артист не любил, считая это не джентльменским делом.
Первой избранницей Абдулова стала актриса и танцовщица Татьяна Лейбель. Но их красивый роман закончился, когда в жизни Александра Гаврииловича появилась Ирина Алферова. Знакомство будущих супругов произошло на съемках картины «С любимыми не расставайтесь», после выхода которой звездам сразу же приписали отношения, а потом, когда это подтвердилось, пару стали считать одной из самых эталонных.
Дочь Ксению от первого брака Алферовой Александр Абдулов воспитывал как родную. Но спустя 17 лет актеры расстались. Причиной, по мнению многих, стали любовные похождения Абдулова. Вскоре после их развода Ирина Алферова вышла замуж за Сергея Мартынова, в браке с которым до сих пор. А ее экс-избранник связал себя новыми узами только в 2006 году.
Второй супругой Абдулова стала юрист Юлия Мешина, причем разница в возрасте между партнерами составила 22 года. В их семье в марте 2007 года родилась дочь Евгения. К сожалению, актер не увидел, как Женя взрослеет. Он скончался 3 января 2008 года в возрасте 54 лет, незадолго до этого ему диагностировали рак легкого. Добавим, что Евгения Абдулова пошла по стопам отца, у 17-летней актрисы несколько проектов. Правда, в недавнем интервью она призналась, что хочет быть режиссером.
4. Олег Янковский
Коллега Абдулова по фильму «Обыкновенное чудо» Олег Янковский прославился благодаря счастливому случаю. На него обратил внимание Владимир Басов, когда труппа Саратовского драмтеатра гастролировала во Львове. Арийская внешность помогла молодому артисту получить роль Генриха Шварцкопфа в мини-сериале «Щит и меч». После выхода ленты Янковский мгновенно получил всесоюзную известность.
Успех закрепила роль красноармейца в фильме «Служили два товарища», затем последовали фильмы «Мой ласковый и нежный зверь», «Тот самый Мюнхгаузен», «Влюблен по собственному желанию» и другие. Роль в последнем принесла Олегу Ивановичу звание лучшего актера 1982 года. В 83-м его работу в трагикомедии «Полеты во сне и наяву» показали зрителям Каннского кинофестиваля. Сам артист называл ее лучшей в своей карьере.
Несмотря на привлекательную внешность и слухи о романах, Олег Янковский был женат всего раз — на коллеге по театру Людмиле Зориной. В браке у артистов родился сын Филипп, в фильмографии которого более 40 проектов, в их числе режиссерские. Династию продолжают внуки Олега Ивановича Елизавета и Иван Янковские. Напомним, что Янковского-старшего не стало в 2009 году, причиной стал рак поджелудочной железы.
5. Вячеслав Тихонов
Статный и неуязвимый Штирлиц из «Семнадцати мгновений весны», а точнее, Вячеслав Тихонов, сыграл множество ярких ролей, но больше всего зрителям полюбился именно этот образ в его исполнении. Примечательно, что режиссеры не сразу разглядели талант артиста, и некоторое время после окончания ВГИКа он играл на сцене Театра-студии киноактера.
В театре Тихонова увидел Станислав Ростоцкий, пригласивший молодого актера в деревенский детектив «Дело было в Пенькове». Ему пришлось изо всех сил убеждать съемочную группу, что он из простой семьи и работал на заводе, хотя внешность говорила обратное. В другой картине Ростоцкого «Доживем до понедельника» Вячеслав Васильевич уже сыграл интеллигента Илью Мельникова. Аристократом Андреем Болконским его послужной список пополнился благодаря эпопее «Война и мир».
Вячеслав Тихонов был дважды женат. Первой его супругой стала Нонна Мордюкова — яркая бойкая казачка, которая была старше на три года. Пара познакомилась на съемках «Молодой гвардии», и результатом их увлечения стал сын Владимир. Брак просуществовал 13 лет.
Во второй раз Вячеслав Васильевич связал себя узами с переводчицей Тамарой, которая подарила ему дочь Анну. Анна Тихонова тоже окончила ВГИК и стала продюсером. В последние годы великий артист жил на своей даче на Николиной Горе, избегая шумного общества. Он скончался 4 декабря 2009 года, незадолго до смерти Тихонов перенес операцию на сердце.
6. Василий Лановой
Сыгравший князя Куракина в «Войне и мире» и обергруппенфюрера Карла Вольфа в «Семнадцати мгновениях весны» Василий Лановой тоже входит в число культовых советских актеров. Хотя после школы артист думал, что все-таки станет журналистом, и поступил в МГУ. В Щукинском училище, куда Лановой пришел, бросив журфак, красивого высокого юношу приняли с радостью.
Первый успех актеру принесла роль в картине «Аттестат зрелости». Знаковыми стали героические образы Грея в «Алых парусах» и Ивана Вараввы в драме «Офицеры». После выхода экранизации «Анна Каренина» Вронского стали ассоциировать только с Лановым. Однажды у актера случилась и комедийная роль — это был эпизод в комедии «Полосатый рейс», в котором Василий Семенович произнес ставшую крылатой фразу про группу в полосатых купальниках.
Лановой был трижды женат. Первый раз на своей однокурснице и актрисе Татьяне Самойловой, с которой они прожили три года. Второй — на режиссере Тамаре Зябловой. Третьей супругой стала Ирина Купченко, которая подарила актеру двоих сыновей. Василий Семенович скончался в 2021 году в возрасте 87 лет от последствий коронавируса.
7. Игорь Костолевский
Высокий рост, изысканные манеры и приятный мягкий тембр голоса — романтический образ декабриста Анненкова завоевал женскую аудиторию с первых минут драмы «Звезда пленительного счастья». Интересно, что на съемках фильма о женах участников восстания на Сенатской площади у актера случился короткий роман с польской актрисой Эвой Шикульской. Он закончился после того, как Эва вернулась на родину.
Спустя шесть лет Костолевский влюбился в другую коллегу — Елену Романову. Артисты сыграли свадьбу, у них родился сын. Но спустя 20 лет брак затрещал по швам, и причиной стало знакомство Игоря Матвеевича с француженкой Консуэло де Авиланд. Ради любимого Консуэло переехала в Россию и приняла православие. Сейчас актеру 76 лет, одной из его последних и ярких ролей стал образ психотерапевта Александра Стрелецкого в телесериале «Триггер».
8. Никита Михалков
Нельзя не упомянуть среди знатных красавцев отечественного кино Никиту Михалкова, который воплотил на экране немало запоминающихся образов. Среди них Паратов в «Бесприданнице», атаман в «Свой среди чужих, чужой среди своих» и Котов в «Утомленных солнцем».
Последние две картины — это еще и режиссерские работы Никиты Сергеевича. Как постановщик Михалков создал более 30 полотен. В последние десятилетия корифей кинематографа выступает продюсером множества фильмов: из самых свежих можно назвать «Волшебник Изумрудного города» и «Бременские музыканты». До сих пор 78-летний деятель кино выходит на сцену в постановке «12». Он также выступает как автор и ведущий проекта «Бесогон», является председателем Союза кинематографистов России и возглавляет Московский международный кинофестиваль.
Напомним, что Никита Сергеевич вырос в творческой семье. Его отцом был известный писатель и автор текста государственного гимна Сергей Михалков, к литературным кругам принадлежала и мама Наталия Кончаловская. Брат режиссера Андрей Кончаловский создал немало фильмов, среди которых «Сибириада», «Грех» и «Дорогие товарищи!».
Династию продолжают дети Никиты Михалкова от его второй супруги Татьяны Михалковой: Анна и Надежда стали актрисами, сын Артем освоил профессию режиссера. Старший сын знаменитости Степан, который родился в браке с Анастасией Вертинской, ведет ресторанный бизнес.