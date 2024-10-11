Но наибольшую популярность все-таки получил образ прохвоста Геши в «Бриллиантовой руке». Примечательно, что Миронов очень сокрушался по этому поводу: ведь получается, что зрители считают Козодоева высшим достижением в его карьере, хотя при этом было столько сыграно. Сам Андрей выделял свои работы в фильмах «Фантазии Фарятьева», «Сказка странствий» и «Мой друг Иван Лапшин». В них, по его словам, сниматься было куда сложнее, чем в легких комедиях.