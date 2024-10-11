В РФ готовится новая экранизация книг о Штирлице

На пресс-конференции были представлены два новых издания, посвященных Семенову: «Юлиан Семенов: от Виткевича к Штирлицу» и «Мгновения и вечность. Мир Юлиана Семенова глазами дочерей». Историк Алексей Репин, автор книги «Юлиан Семенов: от Виткевича к Штирлицу», отметил, что она практически на 90% основана на неизвестных архивных источниках и на 10% — на малоизвестных свидетельствах и воспоминаниях очевидцев. «Это не биография в хронологическом порядке, хотя, конечно, она начинается в хронологическом порядке — до начала писательской деятельности Юлиана Семенова. А дальше каждая глава — это история конкретного романа», — сказал Репин. По его словам, запланирован выпуск второго издания.